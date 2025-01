Diretta Brescia Sampdoria, la situazione delle due squadre

La diretta Brescia Sampdoria vede lo scontro tra due grandi del calcio italiano che stanno vivendo grandi difficoltà dal punto di vista sportivo negli ultimi anni. Anche in questa stagione le due squadre non stanno rispettando le aspettative che sempre si portano dietro e alla viglia della gara occupano rispettivamente la tredicesima e la sedicesima posizione in classifica, e arrivano da una lunga serie senza vittorie, 8 gare per il Brescia e 10 per la Sampdoria. Il club lombardo arriva alla sfida da un pareggio difficile contro la Cremonese raggiunto al novantaseiesimo minuto in inferiorità numerica, mentre i liguri arrivano dalla sconfitta per 1-0 contro il Pisa, secondo in classifica.

Video Sassuolo Sampdoria Primavera (3-0)/ Gol e highlights: doppietta di Knezovic! (5 gennaio 2024)

Diretta Brescia Sampdoria, dove vedere la partita

Per seguire la diretta Brescia Sampdoria di oggi alle 19.30, ai tifosi e agli appassionati basterà collegarsi sulla piattaforma di DAZN provvisti di un abbonamento e in diretta stre.

Brescia Sampdoria, le probabili formazioni

La squadra di casa dovrebbe confermare il 4-4-2 usato nell’ultima giornata dal mister Pierpaolo Bisoli, viste anche le assenze nel reparto difensivo di Cistana, Lezzerini tra i pali, Adorni a guidare la difesa insieme a Papetti con Jallow e Dickmann come esterni bassi, Verreth e Bisoli in mezzo al campo con Bjarnason e Olzer sulle fasce, a formare la coppia offensiva torna Moncini insieme a Juric. La Sampdoria si presenterà con il classico 3-5-2 di mister Leonardo Semplici che proverà ad affidarsi al talento di Coda e Tutino come coppia d’attacco, supportati da Ioannou e Depaoli sugli esterni e Yepes, Akinsanmiro e Bellemo a centrocampo, il reparto difensivo composto da Meulensteen, Riccio e Veroli davanti a Ghidotti.

DIRETTA/ Sassuolo Sampdoria Primavera (risultato finale 3-0): in gol anche Leone! (5 gennaio 2024)

Brescia Sampdoria, il pronostico sulla sfida

La diretta Brescia Sampdoria prospetta una gara di difficile anticipazione, entrambe le squadre vivono un momento di difficoltà e necessitano punti per uscire dalla crisi e per uscire dalla zona playout che ora dista solamente un punto per il Brescia e quattro per la Sampdoria. Il risultato più probabile potrebbe essere il pareggio, raggiunto molte volte da entrambe le squadre in questa stagione, vista la tenuta difensiva tutt’altro che perfetta ma con una fase offensiva che difficilmente non trova il gol.