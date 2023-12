PROBABILI FORMAZIONI SERIE B/ Squalifiche lunghe per Baselli e Letizia (15^ giornata, 2-3 dicembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: GLI SQUALIFICATI

Andando ad approfondire il discorso legato alle probabili formazioni di Serie B, dobbiamo certamente fare un focus sui calciatori che sono squalificati per questa quindicesima giornata del campionato cadetto. Andiamo allora a vederli: Como e Feralpisalò sono le squadre più sfortunate perché Daniele Baselli (che ne ha già scontata una nel recupero contro il Lecco) e Gaetano Letizia hanno ricevuto addirittura tre giornate di squalifica, mentre gli altri cinque fermati dal Giudice Sportivo salteranno soltanto questo turno.

Probabili formazioni Serie B/ La prima di Cesc Fabregas! (14^ giornata, 25-26 novembre 2023)

Il Parma, in calo e agganciato dal Venezia al primo posto in classifica, dovrà rinunciare alla fantasia di Simon Sohm mentre alla Ternana mancherà Niccolò Corrado, terzino sinistro. Assenza in difesa anche per il Cosenza, che sarà senza il centrale Michael Venturi, e per il Cittadella che deve rinunciare al terzino destro Andrea Carissoni; allo Spezia mancherà il centrocampista Francesco Cassata, mentre per quanto riguarda il Brescia bisogna dire che Andrea Cistana ha già scontato la giornata di squalifica nel recupero di martedì contro il Sudtirol, e dunque tornerà a disposizione di Rolando Maran nella partita che le rondinelle giocheranno domenica contro la lanciatissima Sampdoria. (agg. di Claudio Franceschini)

Probabili formazioni Serie B/ Mosse, moduli e scelte degli allenatori (13^ giornata, 11-12 novembre 2023)

CHI GIOCA NELLA 15^ GIORNATA?

Eccoci tornati a un nuovo appuntamento con le probabili formazioni di Serie B: nel campionato cadetto siamo arrivati alla quindicesima giornata, dunque procediamo a grandi passi verso la conclusione del girone di andata e, con i recuperi di martedì, finalmente tutte le squadre hanno giocato lo stesso numero di partite e ora si può parlare di una classifica completa, potendo tirare alcune somme. Intanto possiamo notare due cose: la prima, certamente la nuova capolista che è il Venezia, capace di completare la rincorsa su un Parma in calo e agganciare i ducali a quota 30 punti.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B/ Che stangata per Emiliano Viviano! (12^ giornata, 4-5 novembre 2023)

La seconda, la grande ascesa della Sampdoria: partita malissimo, la squadra blucerchiata ha vinto le ultime quattro partite e insegue concretamente la zona playoff, distante ancora 6 punti (sarebbero 4 senza la penalizzazione) ma adesso decisamente a portata di mano, considerando anche il trend. Nell’analisi delle probabili formazioni di Serie B proveremo a studiare le possibili mosse da parte degli allenatori, ricordando che dopo l’anticipo del venerdì sera si torna in campo con le partite di sabato 2 e domenica 3 dicembre.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LA NUOVA CAPOLISTA

Partiamo proprio dalla nuova capolista per valutare le probabili formazioni di Serie B. Reduce dal roboante 3-0 di Bari, il Venezia si è portato in testa alla classifica agganciando il Parma, confermando la sua competitività nella lotta alla promozione diretta. Oggi i lagunari sfidano l’Ascoli, che è in zona playoff: ottima occasione casalinga per provare anche ad allungare, o comunque confermarsi al comando. Paolo Vanoli fa giocare il Venezia con un 4-3-3: per la partita del Penzo potrebbe ritrovare anche Svoboda, anche se il titolare al fianco di Altare potrebbe restare Sverko (favorito sul veterano Modolo). In porta c’è un dubbio: il titolare sarebbe Joronen, ma il brasiliano Bruno Bertinato sembra definitivamente averlo scalzato dalle gerarchie e potrebbe essere confermato anche contro l’Ascoli.

A completare la difesa saranno i terzini Candela e Zampano; a centrocampo la regia sarà quella di Tessmann supportato da Busio, poi Ellertsson come altra mezzala ma qui il Venezia ha varie soluzioni, in alternativa infatti possono giocare Jajalo come playmaker basso e Lella come interno. Nel tridente offensivo, stessa storia: Cheryshev è un lusso in Serie B, figurarsi come opzione dalla panchina, ma Vanoli può contare anche su Olivieri; in più Bjarkason torna dalla squalifica e potrebbe prendersi la maglia lasciando in panchina Johnsen, con Pierini che giocherebbe titolare a destra e Gytkjaer che si prenderebbe il posto da prima punta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA