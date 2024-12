PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CURIOSIAMO ANCORA FRA MODULI E TITOLARI

Le probabili formazioni Serie B tornano ancora una volta a farci compagnia oggi, sabato 7 dicembre 2024, perché ci accingiamo a vivere la sedicesima giornata del campionato cadetto, che è sempre più vicino al suo giro di boa. Iniziamo a conoscere quindi alla perfezione scelte tattiche, moduli, titolari e condizioni di forma delle varie squadre, con citazione d’obbligo per la capolista Sassuolo ma ancora grandi incertezze dalla zona playoff fino alla coda.

Insomma, le mosse degli allenatori possono essere molto importanti, a maggior ragione perché molte squadre sono ancora ammucchiate in pochi punti e quindi nei loro confronti ogni minimo dettaglio potrebbe essere fondamentale per cambiare gli equilibri. Insomma, siamo davvero curiosi di scoprire che cosa ci proporranno le probabili formazioni Serie B, con speciale riferimento naturalmente alle partite delle prossime ore.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

FOCUS BARI CESENA

Fra le partite più intriganti del sabato ci sarà sicuramente Bari Cesena, che quindi mettiamo in copertina per le probabili formazioni Serie B. Per i padroni di casa pugliesi di mister Moreno Longo l’ultimo riferimento è il pareggio a Brescia, il modulo è il 3-5-2 e oggi pomeriggio potremmo vedere Pucino, Simic e Mantovani nella difesa a tre davanti al portiere Radunovic; a centrocampo Sibilli sarà affiancato dalle mezzali Maita e Benali, con Oliveri esterno destro e Dorval a sinistra, infine Falletti e Novakovich dovrebbero formare la coppia d’attacco del Bari.

Gli ospiti del Cesena di mister Michele Mignani devono invece cercare il riscatto dopo la sconfitta contro il Frosinone: il modulo di riferimento per i romagnoli è il 3-4-2-1, nel quale il portiere Klinsmann potrebbe essere protetto dai tre difensori Ciofi, Mangraviti e Prestia; a centrocampo i due mediani Bastoni e Calò potrebbero essere affiancati da Ceesay a destra e Celia a sinistra, qualche dubbio in più potrebbe invece esserci nel reparto offensivo del Cesena, che comunque proviamo a schierare con Antonucci e Berti alle spalle della prima punta Shpendi.