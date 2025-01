PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: COME RIPARTONO GLI ALLENATORI?

Rimettiamo al centro dell’attenzione le probabili formazioni Serie B, perché dopo due settimane esatte di sosta il campionato cadetto ripartirà oggi, domenica 12 gennaio 2025, con la ventunesima giornata. Le soste lasciano sempre alcune incognite, ad esempio circa possibili cambiamenti nelle condizioni di forma, a maggior ragione quando il riposo coincide con la riapertura della sessione di calciomercato, che fino alla fine di questo mese potrebbe “turbare” il lavoro e le mosse degli allenatori.

Probabili formazioni Serie B/ Moduli, dubbi e mosse degli allenatori (20^ giornata, oggi 29 dicembre 2024)

Siamo allora davvero curiosi di scoprire possibili novità relativi alle probabili formazioni Serie B, magari con la Salernitana in copertina, considerando che i campani sono stati gli unici ad approfittare della sosta invernale per cambiare allenatore, passando da Stefano Colantuono a Roberto Breda, e per di più apriranno le danze ospitando la capolista Sassuolo nel lunch match, un’anomalia per la Serie B dovuta al particolare programma di questo turno.

Probabili formazioni Serie B/ Mosse, scelte e moduli degli allenatori (19^ giornata, oggi 26 dicembre 2024)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: FOCUS SALERNITANA SASSUOLO

Le probabili formazioni Serie B quindi mettono in copertina Salernitana Sassuolo e abbiamo già spiegato il perché. Per Roberto Breda bisogna fare subito i conti con alcuni infortuni, staremo a vedere se il modulo sarà ancora il 3-5-2 o se ci saranno novità, serve una scossa ad esempio in attacco, dove nella sconfitta contro il Catanzaro erano partiti titolari Simy e Tongya, ma sperano anche altri, da Torregrossa a Wlodarczyk, mentre Ferrari dovrebbe essere ancora il caposaldo della difesa davanti a Sepe.

Sicuramente ci sono più certezze nel Sassuolo di mister Fabio Grosso, dove il modulo di riferimento è il 4-2-3-1 con Berardi, Thorstvedt e Laurienté sulla trequarti a sostegno del centravanti, che potrebbe essere uno fra Russo e Moro: Inmediana potremmo vedere due fra Boloca, Ghion e Obiang, in difesa disegniamo infine il reparto con Toljan, Odenthal, Muharemovic e Doig davanti al portiere Moldovan.

DIRETTA/ Juve Stabia Cesena (risultato finale 1-0): terza di fila per le Vespe! (Serie B, 22 dicembre 2024)