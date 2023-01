Probabili formazioni Serie B/ Mosse, scelte e moduli degli allenatori (22^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE MOSSE PER LA 22^ GIORNATA

Siamo pronti a vivere una nuova puntata delle probabili formazioni di Serie B: le partite che prendiamo in considerazione sono quelle della 22^ giornata, la terza di ritorno, un turno che si è aperto con l’anticipo Cagliari Spal e che si concluderà domenica con Frosinone Benevento. Ci concentriamo sulle otto gare che si giocano sabato 28 gennaio: piatto ricco con inizio alle ore 14:00 e tante squadre che saranno protagoniste sui campi, per un campionato cadetto che è sempre molto incerto e infatti ci sta regalando parecchie sorprese nelle varie lotte per gli obiettivi stagionali.

Possiamo dire, prima di aprire la nostra analisi sulle probabili formazioni di Serie B, che il calciomercato ancora aperto (per pochi giorni) in qualche contesto ha anche stravolto la situazione delle rose: nel campionato cadetto spesso e volentieri si assiste a tanti cambiamenti in corso d’opera, con giocatori che magari arrivano anche dal piano di sopra, in prestito, per cercare minuti di qualità per rilanciarsi in vista della prossima stagione. Questo ovviamente influisce nello scenario delle probabili formazioni di Serie B, ma per l’appunto adesso valuteremo meglio…

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: IL “NUOVO” PALERMO

Ne parlavamo: nelle probabili formazioni di Serie B uno degli esempi di squadre che hanno cambiato parecchio in inverno è il Palermo. La proprietaria City Group vuole fare le cose in grande e regalare a Eugenio Corini una rosa che possa veramente giocarsi la promozione in Serie A: la classifica al momento non è quella pensata e sperata ma la zona playoff non è troppo lontana. Intanto questa sessione di calciomercato invernale ha registrato gli addii di due difensori esperti come Roberto Crivello e Andrea Accardi, che sono andati a giocare in Serie C rispettivamente con Padova e Piacenza, ma anche dell’esterno offensivo Roberto Floriano che ha rinforzato il Sangiuliano City Nova.

Il Palermo però ha anche acquistato, e non in maniera indifferente: in difesa avevamo già parlato dell’uruguaiano Renzo Orihuela, mentre per l’attacco è arrivato Gennaro Tutino, che era al Parma, e che è uno specialista in Serie B, destinato alla conferma qualora il Palermo dovesse essere promosso. L’ultimo acquisto è quello di Valerio Verre, lui pure a lungo nel campionato cadetto: era alla Sampdoria e giocava decisamente poco, in rosanero potrebbe assolutamente rilanciarsi ma sarà adesso tema per Corini quello di inserire al meglio questi volti nuovi e provare veramente la scalata alla classifica di Serie B, a caccia di gloria.











