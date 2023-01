Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite (21^ giornata)

RISULTATI SERIE B: OGGI OTTO PARTITE!

I risultati di Serie B ci fanno compagnia nella giornata di sabato 21 gennaio: si gioca la 21^ giornata che è la terza del girone di ritorno, e il calendario cambia rispetto all’ultimo turno. Le gare in programma oggi saranno infatti 8; venerdì sera abbiamo assistito all’anticipo e dunque domenica avremo una sola partita che chiuderà il turno. Non è previsto un Monday Night; alle ore 14:00 di oggi si giocano Benevento Genoa, Como Pisa, Modena Cosenza, Parma Perugia, Reggina Ternana, Spal Ascoli e Venezia Sudtirol, mentre alle ore 16:15 quello che potremmo definire un posticipo sarà Cittadella Cagliari.

Aspettando i risultati di Serie B possiamo ricordare che la classifica vede il Frosinone al primo posto e ormai lanciato verso la promozione diretta, anche se chiaramente i ciociari sanno di dover lottare fino al termine perché la concorrenza è serrata. Reggina e Genoa sono appaiate in seconda posizione seguite dal Bari, mentre in zona playoff in questo momento ci sono anche Sudtirol, Pisa, Ternana e Cagliari; in coda rimane solitario il Cosenza con Venezia e Perugia che oggi sarebbero direttamente retrocesse, mentre Como e Cittadella giocherebbero il playout per la salvezza.

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Serie B dunque andranno in scena tra poco: è stato un grande girone di andata per un Frosinone che non era mai arrivato in Serie A prima del 2015, ma ora rischia di farlo per la terza volta nelle ultime nove stagioni a conferma della solidità del progetto. Forse i ciociari non erano tra le principali candidate alla promozione diretta, ma stanno tenendo a bada le presunte corazzate: delle reali favorite della vigilia quella che sta facendo meglio è il Genoa secondo in classifica ma dopo aver superato qualche problema, mentre sono in ritardo il Cagliari, che comunque è in zona playoff e adesso si è affidato a Claudio Ranieri, e il Parma che per il secondo anno consecutivo rischia clamorosamente di mancare la post season.

Per il resto, la corsa alle prime otto posizioni è decisamente interessante perché ci sono squadre che si stanno rivelando delle sorprese (sicuramente Sudtirol e Ternana) e altre che invece possono ancora fare il salto di qualità secondo i pronostici (Benevento, Venezia e Perugia) ma devono incredibilmente pensare a salvarsi e potrebbero anche non farcela. Staremo a vedere quello che ci racconteranno gli otto campi sui quali i risultati di Serie B saranno protagonisti per la 21^ giornata…

RISULTATI SERIE B: 21^ GIORNATA

Ore 14:00 Benevento Genoa

Ore 14:00 Como Pisa

Ore 14:00 Modena Cosenza

Ore 14:00 Parma Perugia

Ore 14:00 Reggina Ternana

Ore 14:00 Spal Ascoli

Ore 14:00 Venezia Sudtirol

Ore 16.15 Cittadella Cagliari

CLASSIFICA SERIE B

Frosinone 42

Reggina, Genoa 36

Bari 33

Sudtirol, Pisa, Ternana 29

Palermo, Cagliari 28

Parma 27

Brescia, Ascoli, Modena 25

Benevento, Spal 23

Como, Cittadella 22

Venezia, Perugia 20

Cosenza 18











