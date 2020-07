Probabili formazioni Serie B/ Scelte degli allenatori per i match della 32^ giornata

Il campionato cadetto torna di nuovo protagonista: oggi, venerdì 3 luglio infatti verranno disputate le sfide per la 33^ giornata e dunque siamo impazienti di conoscere da vicino le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B. Certo anche oggi immaginare compiutamente match per match, gli undici di ciascuna squadra è lavoro complicato: oltre agli assenti annunciati perchè decisi dal giudice sportivo, non scordiamo che sono tanti gli infortunati e pure gli acciaccati, assenze dell’ultimo minuto a cui gli allenatori dovranno porre rimedio. Ma non solo: con così poco riposo da un turno e l’altro pure sono tanti i ballottaggi in corso e le ipotesi di turnover che sorgono alla vigilia del fischio d’inizio. Proviamoci comunque: andiamo allora a controllare sfida per sfida quali potrebbero essere le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B, delle sfide della 33^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI PISA CITTADELLA

All’Anconetani, i nerazzurri dovrebbero schierarsi col 4-3-1-2 che vedrebbe in attacco confermato Marconi e Vido: toccherà però a uno tra Soddimo e Minesso coprire la trequarti. Per i granata via libera pure al 4-3-1-2, che vedrebbe titolari in attacco il solito Diaw (autore di due gol contro il Perugia pochi giorni fa), in coppia con De Marchi: Panico agirà alle spalle delle due punte.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA ASCOLI

I bruzi sono pronti a scendere oggi in campo col consueto 3-4-2-1 che vedrà in avanti Asencio prima punta e affiancato da Machach e Baez. I piceni invece si affideranno in attacco a Ninkovic e Scamacca, con il solito Morosini adibito sulla trequarti a supporto.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE PESCARA

Nella 33^ giornata i grigiorossi dovrebbero confermare il 4-1-4-1 visto con la Salernitana, che vedrà titolari in difesa Bianchetti, Ravanelli, Terranova e Zortea. I delfini invece seguiranno il 4-4-2 come modulo e nel reparto arretrato dovremmo rivedere come titolari Crecco, Scognamiglio, Drudi e Blazano: Fiorillo sarà il portiere titolare.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE BENEVENTO

Pronto il 3-5-2 per i rossoblu nella sfida casalinga, con Messias e l’ex del match Armenteros ancora titolari dal primo minuto. Sarà un tridente offensivo invece per gli stregoni, con in campo dal primo minuto ancora Importa, Moncini e Insigne, anche se non mancano le alternative in panca.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA CHIEVO

Per le probabili formazioni di Serie B, la Virtus dovrebbe scendere in campo col il 4-3-1-2: la mediana vedrà dunque titolari Mazzitelli e Paolucci, ma sarà orfana di Settembrini, squalificato dal giudice sportivo. Per i veneti invece sarà un centrocampo a 3 con dal primo minuto Esposito, Segre e Obi, questo andato in gol solo nel turno precedente con il Frosinone.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE SPEZIA

I canarini oggi potrebbero riproporre il 5-4-2, che vedrà titolari in attacco Novakovich e Dionisi, anche se non mancano alternative in panchina. Sarà un trittico offensivo invece per lo Spezia, dove vedremo dal primo minuto Nzola prima punta, con Gyasi e Ragusa ai lati nel numero 14.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA PORDENONE

Gli umbri oggi si disporranno al Curi seguendo il solito 3-5-2: pronti dunque in difesa di fronte a Fulignati Rosi, Angella e Sgarbi. Spazio invece al 4-3-1-2 per il Pordenone con la difesa sorvegliata da Bassoli e Barison, come dalla coppia, adibita alle corsie esterne, formata da Gasbarro e Vogliacco.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA JUVE STABIA

Per le probabili formazioni di Serie B, ventura dovrebbe collocare oggi i granata ancora col solito 3-5-2, che vedrà titolari in difesa di fronte a Micai, Jaroszynski, Migliorini e Karo. Solida difesa a 4 invece per la Juve Stabia: oggi le vespe si affideranno a Elia, Fazio, Tonucci e Vitello con Provedel tra i pali.

PROBABILI FORMAZIONI TRAPANI LIVORNO

Siciliani pronti a tutto in questo turno: scelto il 3-4-1-2 come modulo, Castori potrebbe scommettere ancora sulla coppia Piszczek-Dalmonte in attacco con Taugourdeau (protagonista nella sfida col Cosenza) adibito sulla trequarti. Difficile invece fissare l’11 del Livorno, considerato anche il terremoto che ha investito società e spogliatoio.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA EMPOLI

Al Penzo i lagunari saranno in campo col 4-3-1-2 che vedrà dunque ancora la coppia Zigoni-Longo titolare in attacco: Capello, fresco di gol, si collocherà a loro supporto sulla trequarti. Toscani in campo invece col il 4-3-3 che vedrà titolari dal primo minuto in attacco Bajrami, Moreo e Tutino: occhio però anche a Mancuso e Ciciretti, che scalpitano dalla panchina.



