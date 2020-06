Video/ Cittadella Perugia (2-0): highlights e gol. Doppietta di Diaw! (Serie B)

Diamo un’occhiata al video con i gol e gli highlights di Cittadella Perugia 2-0, partita valevole per la 31^ giornata di Serie B in programma al Tombolato, che ha visto il successo dei padroni di casa che grazie a questi tre punti agganciano il Crotone al secondo posto in classifica e scavalcano lo Spezia sconfitto dal Pisa. Dopo aver sfiorato la massima categoria già lo scorso anno, cedendo il passo all’Hellas Verona solamente nell’ultimo atto dei play-off, ora gli uomini di Venturato non si fidano più degli spareggi e puntano alla promozione diretta, a eccezione del Benevento i veneti sono quelli che hanno il rendimento migliore tra le prime otto della classe e se dovessero mantenere questo trend fino all’ultima giornata il secondo posto non può assolutamente sfuggirgli. Decisiva la doppietta di Diaw che ha trasformato due calci di rigore concessi dall’arbitro Illuzzi per altrettante ingenuità commette da Rosi dentro l’area, ma sul successo del Cittadella c’è anche il contributo di Paleari che con un paio di salvataggi su Iemmello e Paleari ha impedito alla formazione allenata da Cosmi di rimettere in discussione il risultato. Con questa sconfitta probabilmente gli umbri devono rinunciare definitivamente al sogno play-off anche se mancano ancora 7 turni alla fine, l’ottavo posto è a 4 lunghezze di distanza e la classifica è ancora molto corta…

LE DICHIARAZIONI

La doppietta di Diaw ha sicuramente regalato i tre punti al Cittadella ma non dobbiamo dimenticare gli interventi di Paleari, senza i quali probabilmente il Perugia sarebbe quantomeno rientrato in partita e avrebbe fatto soffrire non poco gli uomini di Venturato nel finale: “Sono contento della prestazione dei miei compagni, nonostante il turn-over siamo stati bravi a farci trovare pronti. Ci siamo allenati tantissimo su Zoom, durante il lockdown abbiamo lavorato addirittura di più e ora si vedono i frutti del nostro immenso lavoro. Proprio con Davide ci siamo esercitati sui calci di rigore, ho un preparatore bravissimo come Pierobon che mi sta aiutando tantissimo nel mio percorso di crescita. Ci aspettano due sfide fondamentali, sarà dura prepararle perché abbiamo pochissimo tempo, troveremo due avversarie in gran forma. Siamo lì, daremo l’anima da qui alla fine”.

CLICCA QUI PER IL VIDEO CITTADELLA PERUGIA



© RIPRODUZIONE RISERVATA