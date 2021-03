Probabili formazioni Slovenia Repubblica Ceca U21/ Gli schieramenti per il match

PROBABILI FORMAZIONI SLOVENIA REPUBBLICA CECA U21: CHI SCENDE IN CAMPO?

Presentiamo le probabili formazioni di Slovenia Repubblica Ceca U21: la partita è in programma alle ore 18:00 di sabato 27 marzo, ed è valida per la seconda giornata nel gruppo B degli Europei Under 21 2021. Un match particolarmente interessante anche per noi, perché siamo ne girone dell’Italia che in serata incrocerà le armi con la Spagna; i padroni di casa, che per la prima volta possono giocare la fase finale di questo torneo continentale, hanno aperto il loro viaggio contro la Roja e tecnicamente non fanno parte delle nazionali candidate ad arrivare in fondo.

Diverso il discorso per una Repubblica Ceca che è in forte calo rispetto a qualche anno fa, ma che per tradizione non ha mai fatto malissimo a livello giovanile e spera dunque di ritrovarsi, inserendosi magari tra le due litiganti e strappando un pass per i quarti. Vedremo allora come andranno le cose sul terreno di gioco di Celje, aspettando che la partita si giochi possiamo cominciare a fare qualche valutazione sulle scelte dei due allenatori, leggendo le probabili formazioni di Slovenia Repubblica Ceca U21.

PROBABILI FORMAZIONI SLOVENIA REPUBBLICA CECA U21

LE SCELTE DI ACIMOVIC

Per Slovenia Repubblica Ceca U21Milenko Acimovic dovrebbe puntare su un 4-3-3 che dall’inizio della sua avventura è un po’ il modulo di riferimento. In porta giocherà Igor Vekic, davanti a lui una linea difensiva con Stojinovic e Brekalo schierati in posizione centrale mentre sulle corsie laterali correranno Rogelj e Ploj; a centrocampo il metronomo davanti alla difesa dovrebbe essere Zaletel, ai suoi lati una mezzala più difensiva come Svetlin e un interno che può lanciarsi negli spazi come Elsnik, con la possibilità che Horvat abbia posto aumentando la qualità e la spinta offensiva. Nel tridente, Zan Celar – che conosciamo bene – sarà la prima punta, Matko e Prelec dovrebbero affiancarlo partendo dagli esterni.

GLI 11 DI KREJCI

Per Karel Krejci Slovenia Repubblica Ceca sarà invece affrontata con il 3-4-1-2: Jedlicka il portiere, davanti a lui uno schieramento comandato da Zima che dovrebbe avere ai suoi lati Ladislav Krejci e Plechaty, dunque i due laterali in questo caso avanzano a centrocampo (ma si difende a cinque) e dovrebbero essere nello specifico Holik e Matousek. Bucha sarà il giocatore che fluttuerà tra le linee, trequartista pronto però a dare una mano alla mediana in fase di non possesso. Nel settore nevralgico del campo i due favoriti sono Janosek e Havelka; in due in attacco invece dovrebbero essere Linger e Sasinka ma attenzione anche a Drchal, che ha segnato nell’ultima partita giocata dalla nazionale (anche se eravamo a fine novembre) e dunque si candida.

IL TABELLINO

SLOVENIA U21 (4-3-3): Vekic; Rogelj, Stojinovic, Brekalo, Ploj; Elsnik, Zaletel, Svetlin; Matko, Celar, Prelec. Allenatore: Milenko Acimovic

REPUBBLICA CECA U21 (3-4-1-2): Jedlicka; L. Krejci, Zima, Plechaty; Holik, Janosek, Havelka, Matousek; Bucha; Lingr, Sasinka. Allenatore: Karel Krejci



