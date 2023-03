Probabili formazioni Spagna Norvegia/ Diretta tv: Haaland è il grande assente

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA NORVEGIA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Spagna Norvegia ci accompagnano verso la partita che si giocherà domani sera alla Rosaleda di Malaga: le due Nazionali fanno parte del gruppo A delle qualificazioni agli Europei 2024. Se la Roja è nettamente favorita per il pass, anche perché si qualificheranno le prime due di ciascun girone, la Norvegia che nelle prime partite sarà priva della grande stella Erling Haaland dovrà fare attenzione alla Scozia e magari anche alla Georgia, quindi fare punti in Spagna sarebbe a dir poco prezioso per la Norvegia, anche dal punto di vista psicologico e morale.

Dall’altra parte, la Spagna certamente non può sottovalutare l’impegno; per di più gli iberici sono all’inizio del mandato del nuovo commissario tecnico Luis De La Fuente, con tante incertezze in tal senso. Partire con il piede giusto restituirebbe serenità, anche se come detto arrivare tra le prime due del girone non dovrebbe davvero essere un problema per la Roja. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire quali potrebbero essere le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Spagna Norvegia.

DIRETTA SPAGNA NORVEGIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Spagna Norvegia sarà disponibile anche in chiaro su Tv8, naturalmente canale numero 8 del telecomando, oltre che su Sky Sport Uno HD e sui servizi correlati di diretta streaming video, che sarà quindi disponibile su Sky Go e Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA NORVEGIA

LE MOSSE DI DE LA FUENTE

Per le probabili formazioni di Spagna Norvegia, il nuovo c.t. De La Fuente potrebbe pensare a un modulo 4-3-1-2, anche se da tempo la Roja gioca con il 4-3-3 che resta favorito. In porta avremo Kepa Arrizabalaga, non essendo stato convocato De Gea; in difesa la coppia centrale dovrebbe essere formata da Iñigo Martinez e Laporte, mentre Carvajal è favorito a destra e il terzino sinistro dovrebbe essere Gayà. A centrocampo Rodri è chiaramente in vantaggio come perno centrale attorno al quale girerà la Spagna, le due mezzali saranno i gioielli del Barcellona Gavi e Pedri anche se Fabian Ruiz e Mikel Merino attendono la loro occasione. In attacco la certezza rimane Morata; con lui potrebbero giocare Oyarzabal e Dani Olmo in qualità di esterni o trequartisti, occhio però a Gerard Moreno e Nico Williams.

LE SCELTE DI SOLBAKKEN

Stale Solbakken è senza Haaland per le probabili formazioni di Spagna Norvegia e questo chiaramente conta tanto: al centro del tridente offensivo, secondo un modulo 4-3-3, ci aspettiamo Sorloth che tra l’altro gioca in Spagna (nella Real Sociedad), i due esterni possono essere Daehli e Elyounoussi ma occhio al nuovo giallorosso Ola Solbakken. Al centro del campo il dubbio è fra Thorsby e Vetlesen: il favorito pare essere quest’ultimo, mentre non sembrano essere in discussione le maglie di Berg e Odegaard, capitano della Norvegia. In difesa Ostigard, che conosciamo, fare coppia in mezzo con Strandberg; Marcus Pedersen agirà sulla corsia destra, Meling sarà il terzino sinistro e in porta per la nazionale scandinava giocherà Nyland.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA NORVEGIA: IL TABELLINO

SPAGNA (4-3-3): Arrizabalaga; Carvajal, Iñigo Martinez, Laporte, Gayà; Gavi, Rodri, Pedri; Oyarzabal, Morata, Dani Olmo. Allenatore: Luis De La Fuente

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; M. Pedersen, Ostigard, Strandberg, Meling; Odegaard, Berg, Vetlesen; Daehli, Sorloth, Elyounoussi. Allenatore: Stale Solbakken











