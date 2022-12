Erling Haaland da record: 20 gol in Premier il 14 gare/ Ha segnato più del Chelsea

Erling Haaland continua a macinare gol, chiudendo un’annata 2022 a dir poco incredibile. Dopo aver dimostrato il suo enorme potenziale in Austria e in Germania, il nazionale norvegese ha addirittura migliorato le sue statistiche con addosso la maglia del Manchester City, e proprio nelle scorse ore ha registrato un record a dir poco incredibile. Haaland è stato in grado di segnare ben 20 marcature in Premier League in sole 14 partite e nessuno era mai riuscito a fare meglio prima d’ora. Si pensi che il precedente record appartiene a Kevin Phillips, che però aveva avuto bisogno di 21 match per gonfiare la rete 20 volte.

L’ultima vittima del super bomber dei Citizens è stato il Leeds, che nulla ha potuto contro il suo strapotere. I numeri sfoggiati da Erling sono quasi imbarazzanti, se si pensa che il Chelsea ha siglato solo 19 marcature in 15 partite, quindi uno in meno del solo Haaland e con un match in più. Ed ora i bookmaker e gli addetti ai lavori si interrogano su quale possa essere lo score che il norvegese raggiungerà al termine del campionato.

HAALAND, RECORD DI GOL IN PREMIER: ORA PUNTA ALAN SHEARER

Se dovesse continuare ad inanellare queste prestazioni, cosa tutt’altro che impossibile tenendo conto che fino ad oggi non ha mai dato segnali di cedimento, potrebbe raggiungere la cifra mostruosa di 52 marcature, ben 18 in più del record appartenente ad Alan Shearer pari a 34 centri.

Ma c’è chi non è stupito più di tanto che Erling Haaland stia regalando queste prestazioni superlative, soprattutto chi ha nella mente l’esordio in Champions League dello stesso attaccante con la maglia del Salisburgo, una tripletta pronti-via per mettere subito in chiaro le cose, contro la compagine belga del Genk. Un esordio da record così come è fino ad ora da incorniciare la stagione da rookie in Premier League: mai nessuno ha fatto meglio di Haaland nel tempio del calcio e la sensazione è che questo record durerà davvero a lungo.

