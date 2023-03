Probabili formazioni Spagna Norvegia/ Quote: gli scandinavi sono senza Haaland

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA NORVEGIA: CHI GIOCA A MALAGA?

Le probabili formazioni di Spagna Norvegia ci introducono alla partita che si gioca alle ore 20:45 di sabato 25 marzo, alla Rosaleda di Malaga: queste due nazionali inaugurano il gruppo A delle qualificazioni agli Europei 2024. Se la Roja è clamorosamente favorita per l’immediato pass, lo stesso non si può dire della Norvegia che per di più dovrà giocare le prime partite senza il fenomenale Erling Haaland; attenzione alla Scozia in grande crescita e a una Georgia che con Kvaratskhelia in questo stato di grazia potrebbe anche far saltare il banco.

Selvaggia Lucarelli lascia Ballando?/ Carlucci: "ci siamo scambiate messaggi e..."

Dunque per la Norvegia una partita per testare le sue possibilità, ma anche la Spagna certamente non può sottovalutare l’impegno; per di più gli iberici sono all’inizio del nuovo corso targato Luis De La Fuente, con tante incertezze in tal senso. Aspettando che la partita prenda il via, proviamo a fare qualche rapida considerazione sulle scelte che i due CT potrebbero operare circa questo impegno di Malaga, e dunque ecco la valutazione approfondita circa le probabili formazioni di Spagna Norvegia.

Carolyn Smith choc "Tumore tornato per la terza volta"/ "Quando ho rasato i capelli…"

QUOTE E PRONOSTICO

Approfondendo il discorso sulle probabili formazioni di Spagna Norvegia possiamo dare uno sguardo alle quote sulla partita valida per le qualificazioni agli Europei 2024, emesse in particolare dall’agenzia Snai. Il segno 1 per la vittoria della nazionale di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,35 volte la giocata; il segno X che regola il pareggio porta in dote una somma che equivale a 5,00 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine il segno 2 sul quale puntare per il successo della nazionale in trasferta ha un valore, con questo bookmaker, che è pari a 9,00 volte la quota messa sul tavolo.

Gabriella Golia svela/ "Mi piacerebbe partecipare a Ballando con le Stelle"

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA NORVEGIA

LA PRIMA DI DE LA FUENTE

Per Spagna Norvegia, e per la prima di De La Fuente, potremmo pensare a un 4-3-1-2 che è il modulo di riferimento del nuovo CT, anche se poi da tempo la Roja gioca con il 4-3-3 e potrebbe proseguire su questa falsariga. In porta avremo Kepa Arrizabalaga, non essendo stato convocato De Gea; in difesa la coppia centrale dovrebbe essere formata da Iñigo Martinez e Laporte, mentre sugli esterni Carvajal è favorito a destra e sull’altro versante dovrebbe agire Gayà. Per quanto riguarda il centrocampo, Rodri è chiaramente in vantaggio per rappresentare il perno centrale attorno al quale girerà la Spagna, le due mezzali salvo scossoni saranno ancora una volta i due gioielli del Barcellona Gavi e Pedri anche se certamente Fabian Ruiz e Mikel Merino attendono la loro occasione. In attacco la certezza rimane Morata; con lui potrebbero giocare verosimilmente Oyarzabal e Dani Olmo in qualità di esterni o comunque trequartisti in appoggio, occhio chiaramente a Gerard Moreno e Nico Williams.

LE SCELTE DI SOLBAKKEN

Stale Solbakken è senza Haaland per Spagna Norvegia, e questo chiaramente conta tanto: al centro del tridente offensivo, secondo un modulo che anche qui dovrebbe essere un 4-3-3, ci aspettiamo Sorloth che tra l’altro gioca in Spagna (nella Real Sociedad), i due esterni possono essere Daehli e Elyounoussi ma occhio a Ola Solbakken, che forse pagherà il fatto di aver giocato poco da quando si è trasferito alla Roma. Al centro del campo il dubbio che va per la maggiore è quello tra Thorsby e Vetlesen: il favorito pare essere quest’ultimo, mentre non sembrano essere in discussione le maglie di Berg, come riferimento centrale, e Odegaard che è capitano della Norvegia così come di un Arsenal che sta trascinando alla vittoria della Premier League. In difesa Ostigard, che conosciamo, fare coppia in mezzo con Strandberg; Marcus Pedersen agirà sulla corsia destra, Meling sarà il terzino sinistro e in porta per la nazionale scandinava giocherà Nyland.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA NORVEGIA: IL TABELLINO

SPAGNA (4-3-3): Arrizabalaga; Carvajal, Iñigo Martinez, Laporte, Gayà; Gavi, Rodri, Pedri; Oyarzabal, Morata, Dani Olmo. Allenatore: Luis De La Fuente

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; M. Pedersen, Ostigard, Strandberg, Meling; Odegaard, Berg, Vetlesen; Daehli, Sorloth, Elyounoussi. Allenatore: Stale Solbakken











© RIPRODUZIONE RISERVATA