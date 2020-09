Probabili formazioni Spagna Ucraina/ Quote, soliti undici per Andriy Shevchenko?

Riflettori puntati ora sulle probabili formazioni di Spagna Ucraina, big match valido per il secondo turno della lega A della Nations League 2020-21, che avrà luogo oggi, domenica 6 settembre 2020 alle ore 20.45 e tra le mura del Alfredo di Stefano Stadium di Madrid. Siamo infatti impazienti di conoscere da vicino quali saranno le mosse di Luis Enrique come di Shevchenko per quella che potrebbe essere già la partita decisiva per la testa del girone 4. Dopo tutto ricordiamo bene che solo pochi giorni fa nella prima giornata, la formazione gialloazzurra ha avuto ragione della Svizzera ed è dunque balzata al primo posto nella classifica del gruppo, al termine di uno scontro eccezionale: facile immaginare che il Ct oggi voglia dunque puntare sul medesimo 11 che ha già compiuto l’impresa.

Qualche dubbio in più invece si accende nella metà campo iberica: difficile che l’allenatore delle Furie Rosse cambi qualcosa rispetto all’ultimo match, ma non sono da escludere aperti ballottaggi. Andiamo allora a vedere da vicino quali saranno le mosse dei due ct per le probabili formazioni di Spagna Ucraina.

QUOTE E PRONOSTICO

Benché Shevchenko e i suoi siano di ritorno da un’ottima vittoria, alla vigilia del match non possiamo che dare agli iberici il favore del pronostico. Ne abbiamo conferma anche dalle quote di Eurobet, che nell’1×2 ha dato a 1.48 il successo della Spagna, contro il più alto 6.00 assegnato all’Ucraina: il pari vale invece 4.35 la posta in palio.

LE PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA UCRAINA

LE MOSSE DI LUIS ENRIQUE

Se rispetto all’11 che è sceso in campo contro la Germania potrebbero esserci delle novità in casa spagnola, quel che è certo è che oggi a Madrid le Furie rosse non si scosteranno dal classico 4-3-3. Ecco che allora questa sera non dovrebbe mancare ancora De Gea tra i pali, come pure in difesa il duo centrale composto da Ramos e Torres: Carvajal e Gaya (in gol con i tedeschi) si occuperanno delle fasce. Per la mediana pare sicuro di un posto solo Thiago Alcantara (nome caldo del mercato Juventus): con lui potremmo rivedere dal primo minuto anche Busquets come il giocatore del Napoli Fabian Ruiz, ma dalla panchina scalpitano Merino e Rodriguez. In attacco infine sarà modulo a tre con Rodrigo prima punta e Navas e Torres ai lati, ma occhio a Ansu Fati, alla prima convocazione in nazionale.

LE SCELTE DI SHEVCHENKO

Spazio invece al 4-2-3-1 per le probabili formazioni Spagna Ucraina di Andriy Shevchenko, dove verranno confermati un po’ gli stessi undici che hanno fatto scintille in campo con la Svizzera al primo turno. Di certo questa sera a Madrid non mancherà tra i pali Pyatov, come pure la prima punta Moraes: alle spalle del bomber dello Shakhtar Donetsk dovrebbero poi trovare posto dal primo minuto il collega di club Konoplyanka, come Zinchenko e Yarmolenko. Nel centrocampo a due sarà confermato il giocatore dell’Atalanta Malinovsky: al suo fianco si farà trovare pronto Stepanenko. Sono infine maglie consegnate nel reparto a 4 della difesa: al centro non mancheranno Matviienko e Kryvtsov, mentre le corsie saranno sotto il controllo di Mykhaylichenko e Tymcyk.

IL TABELLINO

SPAGNA (4-3-3): de Gea; Carvajal, Ramos, Torres, Gaya; Ruiz, Busquets, Alcantara; Navas, Rodrigo, Torres All. L. Enrique

UCRAINA (4-2-3-1): Pyatov; Mykhaylichenko, Matviienko, Kryvtsov, Tymcyk; Malinovsky, Stepanenko; Konoplyanka, Zinchenko, Yarmolenko; Moraes All. Shevchenko



