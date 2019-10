Probabili formazioni Spal Napoli/ Diretta tv: Manolas e Milik titolari (Serie A)

Le probabili formazioni di Spal Napoli ci accompagnano nella nona giornata della Serie A 2019-2020: allo stadio Mazza si gioca alle ore 15:00 di domenica 27 ottobre. I partenopei, reduci dalla bella e preziosissima vittoria di Salisburgo in Champions League, cercano ora di riprendere la marcia in un torneo che li vede al quarto posto e sempre a caccia di punti utili per ridurre le distanze di Juventus e Inter che minacciano di scappare. Carlo Ancelotti vuole giocarsi lo scudetto e sa bene che questo periodo autunnale è fondamentale per non dover essere costretti a rincorrere a oltranza; delicata la situazione in casa Spal, perché la sconfitta di Cagliari ha lasciato gli estensi a 6 punti e dunque virtualmente in zona retrocessione, con la necessità di tornare a vincere senza guardare in faccia ad alcun avversario. Vediamo allora in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Paolo Mazza, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Spal Napoli.

Leonardo Semplici ritrova Strefezza che ha scontato la squalifica: potrebbe essere lui ad agire sulla fascia sinistra partendo dal centrocampo, ma in questo momento sembra che Reca possa essere in vantaggio. Dall’altra parte opererà Sala, con la mediana che verrà completata da Valdifiori (ex della partita) in cabina di regia e da due mezzali che dovrebbero essere Missiroli e Kurtic, in questo caso senza variazioni rispetto al solito. A proteggere il portiere Etrit Berisha ci sarà una linea difensiva comandata da Vicari; Igor scala nel reparto arretrato posizionandosi sul centrosinistra – è in vantaggio su Felipe e Thiago Cionek – sull’altro versante dovrebbe esserci spazio per Tomovic. A formare il tandem offensivo come sempre saranno Floccari e Petagna; da valutare l’ingresso nel secondo tempo di Paloschi e Moncini, che non stanno giocando troppo ma potrebbero sempre essere una risorsa utile per l’allenatore della Spal.

Carlo Ancelotti deve valutare la condizione dei suoi giocatori dopo la partita della Red Bull Arena: quasi certamente Manolas tornerà titolare al fianco di Koulibaly, in porta può esserci una possibilità per Ospina mentre Di Lorenzo tornerà a giocare a destra, mandando Malcuit in panchina e tornando a schierare Ghoulam sulla corsia mancina. Anche a centrocampo potrebbe esserci qualche variazione: Zielinski potrebbe fare coppia centrale con Fabian Ruiz in modo da liberare l’esterno per Lorenzo Insigne che spera definitivamente di essersi ritrovare. In questo modo a essere oggetto del turnover sarà Allan; conferma per Callejon a destra a meno che non si decida per Younes, mentre nel reparto avanzato il sacrificato sarà Lozano (che ancora non è riuscito a trovare ritmo e amalgama nella nuova squadra) con Milik favorito a prendersi la maglia come prima punta. Giocherà ancora Mertens, che mercoledì ha superato Maradona e insegue Hamsik come miglior marcatore nella storia del Napoli.

SPAL (3-5-2): E. Berisha; Tomovic, Vicari, Igori; Sala, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Reca; Petagna, Floccari

A disposizione: D. Thiam, Letica, Cionek, Salamon, Felipe, Murgia, Valoti, Strefezza, F. Di Francesco, Paloschi, Moncini

Allenatore: Leonardo Semplici

Squalificati: –

Indisponibili: D’Alessandro, Fares

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Zielinski, Fabian Ruiz, L. Insigne; Mertens, Milik

A disposizione: Ospina, Karnezis, Malcuit, Tonelli, Luperto, Ni. Maksimovic, Mario Rui, Allan, Elmas, Younès, Lozano, F. Llorente

Squalificati: –

Indisponibili: Hysaj



