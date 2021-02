Probabili formazioni Spezia Milan/ Diretta tv, torna Bennacer titolare? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA MILAN: CHI IN CAMPO DOMANI?

Si accenderà solo domani, alle ore 20.45, la sfida per la 22^ giornata della Serie A tra Spezia e Milan: andiamo a scoprire quali saranno le mosse per le probabili formazioni. Siamo infatti ben curiosi di analizzare le scelte di Vincenzo Italiano, che pure alla vigilia del match contro la capolista del campionato, ha parecchi problemi da risolvere. Ancora una volta in casa ligure è allarme infortuni: con Nzola in dubbio e pure con gli out annunciati di Terzi, Ferrer, Farias e Piccoli, non sarà facile per il tecnico segnare il miglior 11 possibile per tentare l’impresa contro il Diavolo. Il quale, pur soffrendo alcune assenze annunciate (come quella di Calabria, fermato dal giudice sportivo), pure rimane domani la grande favorita.

La squadra di Pioli poi sa infatti bene che non può sbagliare un colpo se vorrà mantenere la testa della classifica della Serie A: men che meno in questo fine settimana, dove il calendario offre un avversario non troppo temibile. Ci aspettiamo dunque una grande prova per i rossoneri, che dovremmo comunque dare il massimo per superare i bianconeri, di ritorno dalla vittoria con il Sassuolo, ottenuta solo pochi giorni fa. Andiamo allora a vedere quali saranno le mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Spezia Milan.

SPEZIA MILAN IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE I MATCH

Comunichiamo agli appassionati che Spezia Milan sarà visibile in diretta tv domani sul canale Dazn 1 per gli abbonati a Sky Sport che abbiano attivato la corrispondente opzione, oppure ci sarà la diretta streaming video, che sarà garantita invece agli abbonati di Dazn, perché questa è una delle partite del turno che saranno trasmesse dalla piattaforma digitale.

LE PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA MILAN

LE MOSSE DI ITALIANO

Per le probabili formazioni di Spezia Milan abbiamo già detto che in casa ligure sono sempre troppe le assenze a cui Italiano dovrà porre rimedio: vediamo allora chi potrebbe trovare spazio domani nel classico 4-3-3. Parlando dell’attacco abbiamo già citato del dubbio che aleggia sulle condizioni di Nzola: se però il bomber non dovesse farcela a recuperare, ecco che domani sarà posto per Galabinov in prima punta, con Gyasi e Verde pronto a supporto sull’esterno. Per la mediana poi il tecnico bianconero va verso la riconferma di Ricci in cabina di regia: ai lati non dovrebbero mancare Maggiore e Pobega ma quest’ultimo (ex del match) potrebbe rischiare il posto in favore di Estevez. Per la difesa, posta a 4, ecco che dovremmo rivedere dal primo minuto Erlic in coppia con Chabot (il capitano Terzi è infortunato): Vignali e Bastoni invece si collocheranno sull’esterno.

LE SCELTE DI PIOLI

Come accennato prima, anche per Stefano Pioli si contano alcune assenze di peso, come nelle di Kjaer e Calabria: pure il tecnico pare aver già pronto un piano B per le probabili formazioni di Spezia Milan. Domani al Picco dovrebbe esserci posto per Tomori al centro del reparto, al fianco di Romagnoli, mentre sulle fasce esterne della difesa ecco pronto dal primo minuto Dalot, in coppia con il solito Theo Hernandez. A centrocampo poi domani dovremmo finalmente rivedere dopo settimane di stop per infortunio Bennacer: al suo fianco ecco pronto Kessie, punto fermo dello schieramento del Diavolo. Per l’attacco poi pochi i dubbi di Pioli, nonostante ci sia la possibilità di attingere ampiamente in rosa: con Ibrahimovic prima punta (autore poi di una doppietta contro il Crotone) ecco pronto Ante Rebic (pure a segno con gli squali), come Saelemaekers, mentre toccherà a Hakan Calhanolgu fare da trequartista.

IL TABELLINO

SPEZIA (4-3-3): Provedel, Vignali, Erlic, Chabot, Bastoni; Maggiore, Ricci, Pobega; Gyasi, Galabinov, Verde All. Italiano

MILAN (4-2-3-1): G Donnarumma; Dalot, Tomori, Romagnoli, T Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Abennac Rebic; Ibrahimovic All. Pioli



