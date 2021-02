Probabili formazioni Spezia Milan/ Quote: Nzola verso la panchina, c’è Galabinov!

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA MILAN: CHI IN CAMPO OGGI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Spezia Milan, sfida per la 22^ giornata della Serie A che si accenderà questa sera alle ore 20.45 tra le mura del Picco. Siamo davvero curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Italiano come di Pioli per questa sfida, che pure alla vigilia pare dall’esito già scritto. Va però detto che oggi entrambi i tecnici dovranno fare i conti con un buon numero di assenti annunciati e acciaccati: pure per tutti e due oggi sarà necessario vincere, sia per motivi diversi. I liguri infatti, sperano nell’impresa, che possa pure rilanciarli nelle zone più tranquille della classifica: il Diavolo invece non deve farsi scappare i tre punti in palio per confermarsi in vetta alla classifica di campionato, in vista di tempi più complicati. Non perdiamo altro tempo allora e andiamo a vedere quali sono le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Spezia Milan.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del match di Serie A non facciamo fatica a consegnare ai rossoneri il favore dei pronostico: e le quote della Snai in tal senso non dissentono. Già nell’1×2 vediamo che il successo del Milan è stato dato a 1.50, contro il più alto 6.00 segnato per la vittoria dello Spezia: il pareggio è stato fissato a 4.50.

LE PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA MILAN

LE MOSSE DI ITALIANO

Per le probabili formazioni di Spezia Milan, Italiano non rinuncerà al solito 4-3-3 ma pure dovrà fare a meno di parecchi elementi di peso, come il capitano Terzi (che si è fermato dopo la sfida col Sassuolo) e Nzola, ancora non al top della condizione. Ecco che senza il bomber, dovremmo trovar conto in attacco Galabinov, con Gyasi e Verde pronti al suo fianco (visto che pure Farias è out). A centrocampo rimane sempre irrinunciabile Ricci, come anche Maggiore: è però ballottaggio sull’esterno tra l’ex del match Pobega e Estevez, con il secondo forse appena favorito. Pochi dubbi poi in difesa: senza il capitano sarà uno tra Erlic e Ismajli a collocarsi al centro, al fianco di Chabot: ai lati ecco pronti Bastoni e Vignali.

LE SCELTE DI PIOLI

Come detto prima, qualche assente lo conta anche Stefano Pioli, specie in difesa, dove Kjaer non è ancora recuperato e pure mancherà Calabria, fermato dal giudice sportivo. Nel classico 4-2-3-1 rossonero, la soluzione c’è già e prevede l’inserimento di Tomori al centro del reparto di fianco al capitano Romagnoli, e di Dalot in corsia, in coppia con il solito Theo Hernandez. Proseguendo per le probabili formazioni di Spezia Milan, ecco che a centrocampo dovremmo oggi rivedere dopo lunga assenza Ismael Bennacer: chiaramente al suo fianco non mancherà Franck Kessie, titolare inamovibile. Per l’attacco del Diavolo però ricordiamo un paio di ballottaggi: collocati Hakan Calhanoglu sulla trequarti e Zlatan Ibrahimovic in prima punta, è dubbio su chi deve completare il reparto sull’esterno. Al momento sulla destra è lotta tra Saelemaekers e Castillejo, mentre a sinistra Leao insidia dal primo minuto Ante Rebic: il croato, reduce da una doppietta contro il Crotone, però è ben difficile da scalzare.

IL TABELLINO

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Chabot, Bastoni: Maggiore, Ricci, Estevez; Gyasi, Galabinov, Verde All. Italiano

MILAN (4-2-3-1): G Donnarumma; T Hernandez, Romagnoli, Tomori, Dalot; Kessie, Bennacer; Rebic, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic All. Pioli



