Probabili formazioni Sporting Napoli/ Gattuso lancia Rrahmani dal primo minuto?

Si accenderà solo questa sera alle ore 20.30 e tra le mura del Jose Alvalade di Lisbona l’amichevole tra Sporting e Napoli, le di cui probabili formazioni sono ora sotto la lente di ingrandimento. Siamo infatti ben impazienti di scoprire quali saranno le mosse di Amorim come di Gattuso per quello che sarà di fatto l’ultimo banco di prova estivo prima dell’inizio della nuova stagione. Per il tecnico degli azzurri poi specialmente quello di questa sera sarà dunque un ottimo test per verificar lo stato di forma della rosa, a cui ormai da alcuni giorni si sono uniti anche i giocatori nazionali convocati a inizio mese dalle rispettive federazioni. Nonché ottima occasione per provare contro un avversario di grande livello anche i nuovi arrivi del mercato, da Rrahmani a Petagna, e per vedere come questi si sono inseriti nei meccanismi della squadra, a sette giorni dal primo impegno ufficiale per la stagione 2020-21. Andiamo ora ad esaminare da vicino le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Sporting Napoli.

LE PROBABILI FORMAZIONI SPORTING NAPOLI

LE MOSSE DI AMORIM

Per affrontare in casa il rivale azzurro, Amorim dovrebbe confermare un po’ gli stessi undici che hanno già dimostrato un ottimo stato di forma nelle ultime uscite estive. Ecco che allora oggi in campo a Lisbona verrà confermato il modulo 5-3-2, già visto contro il Valladolid pochi giorni fa: pronti allora in difesa Neto, Feddal e Coates, mentre toccherà a Antunes e Porro agire ai lati dell’ampio reparto arretrato. Per la mediana ecco che in cabina di regia dovremmo vedere dal primo minuto Wendel (ex obbiettivo di mercato degli azzurri), con Matheus e Santos ai lati: non mancano però valide alternative dalla panchina. Amorim infine in attacco dovrebbe affidarsi nuovamente alla coppia con Tomas e Cabral, ma Plata e Sporar rimangono a disposizione dalla panchina.

LE SCELTE DI GATTUSO

Per le probabili formazioni di Sporting Napoli, Gattuso invece non rinuncerà al classico 4-3-3 come modulo di partenza: dentro ci saranno certo tanti volti noti e magari anche qualche nome nuovo, da provare ancora in vista della prossima stagione di Serie A. Partendo dalla difesa, ecco che non vediamo l’ora di vedere in campo dal primo minuto l’ex Verona Amir Rrahmani: con lui al centro non mancherà Manolas, mentre ai lati le maglie da titolari cadranno sulle spalle di Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo poi Gattuso giocherà pesante, schierando dal primo minuto Demme e Fabian Ruiz come anche Zielinski, di ritorno dall’esperienza con la nazionale polacca. Per l’attacco cerca spazio dal primo minuto il volto nuovo Petagna: l’ex Spal però potrebbe farsi vedere solo nella ripresa, mentre da titolari saranno in campo questa sera Politano, Mertens e Insigne.

IL TABELLINO

SPORTING (5-3-2): Adan; Antunes, Neto, Feddal, Coates, Porro; Matheus, Wendel, Santos; Tomas, Cabral All. Amorim

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All: Gattuso



