Probabili formazioni Torino Genoa/ Quote, Zaza e Criscito verso una maglia (Serie A)

Le probabili formazioni di Torino Genoa ci introducono alla partita che le due squadre giocano alle ore 19:30 di giovedì 16 luglio: siamo nella 33^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020, è una delicatissima sfida per la salvezza anche se i risultati maturati ieri hanno dato un minimo di respiro ad entrambe. Soprattutto il ko interno del Lecce, che ha mantenuto il Geno al quartultimo posto e padrone del suo destino; il Grifone per di più arriva dall’importantissimo successo contro la Spal e dunque sembra poter allungare, avendo anche la possibilità di ridurre ad un solo punto il margine dagli stessi granata. Che hanno dovuto puntare sui risultati delle altre, perché nel girone di ritorno hanno fatto malissimo e dalla ripresa del campionato hanno battuto solo l’Udinese, scivolando indietro in classifica; nell’ultimo turno sono stati battuti dall’Inter e restano pericolanti. Vedremo allora in che modo si comporteranno le due squadre allo stadio Olimpico, mentre aspettiamo che le due squadre scendano sul terreno di gioco possiamo valutare le scelte da parte dei due allenatori, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Torino Genoa.

Secondo le quote che l’agenzia Snai ha tracciato, il pronostico di Torino Genoa vede i granata partire favoriti: il segno 1 per la loro vittoria vi consentirebbe di guadagnare 2,30 volte la cifra puntata, un punto in più (3,30) sul segno 2 che come sempre identifica il successo della squadra in trasferta. Con il pareggio, eventualità regolata dal segno X, la vostra vincita con questo bookmaker corrisponderebbe a 3,20 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

Nelle probabili formazioni di Torino Genoa compare anche il nome di Zaza, che sembra aver recuperato al 100%: l’attaccante lucano potrebbe partire titolare con Belotti al suo fianco, a questo punto il ballottaggio sarebbe quello tra Verdi, Edera e Berenguer con il primo favorito per agire tra le linee, nel modulo 3-4-1-2 che prevede il trequartista o comunque due giocatori in appoggio al Gallo. A centrocampo Meité dà la sensazione di essere in vantaggio su Lukic, dunque Moreno Longo punta su una mediana muscolare dandole la precedenza sulla qualità, l’altro titolare infatti dovrebbe essere il grande ex Rincon. Sulle corsie invece De Silvestri, Ola Aina e Ansaldi si giocano le due maglie; anche l’argentino è un ex e dovrebbe avere la meglio sul nigeriano, in difesa Nkoulou sarà il centrale di riferimento stretto tra Izzo e Bremer che rimane favorito su Lyanco, in porta ovviamente ci sarà Sirigu.

Le buone notizie per Davide Nicola riguardano la presenza di Criscito e Sturaro, entrambi convocati: il capitano addirittura sembra poter giocare dal primo minuto, schierato largo a sinistra con Biraschi favorito per avere la maglia sull’altro versante. In mezzo al campo Schone, che ha ritrovato il gol nell’ultima giornata, sarà il playmaker del Grifone e al suo fianco avrà la quantità di Behrami nella fase di interdizione, anche i rossoblu giocano con la mediana a quattro infoltendo la zona di trequarti, qui con Iago Falque che è l’ennesimo ex di questa partita che agirà alle spalle di Pandev e Pinamonti, favoriti su Sanabria e Favilli che comunque potrebbero anche avere un’opportunità dall’inizio se le scelte del loro allenatore dovessero cambiare. Davanti al portiere Perin ci sarà la solita linea a tre: fuori dai convocati Cristian Romero, dunque ci sarà Goldaniga sul centrodestra con Cristian Zapata in vantaggio su Soumaoro per il centro del reparto, a completare il terzetto giocherà Andrea Masiello.

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Meité, Ansaldi; Verdi; Zaza, Belotti

A disposizione: Ujkani, Rosati, Djidji, Lyanco, Singo, Lukic, Adopo, Aina, Berenguer, Millico, Edera

Allenatore: Moreno Longo

Squalificati: –

Indisponibili: Baselli

GENOA (3-4-1-2): Perin; Goldaniga, C. Zapata, A. Masiello; Biraschi, Schone, Behrami, Criscito; Iago Falque; Pandev, Pinamonti

A disposizione: Ichazo, Ankersen, Soumaoro, Ghiglione, Jagiello, Lerager, Sturaro, Cassata, Barreca, Destro, Sanabria, Favilli

Allenatore: Davide Nicola

Squalificati: –

Indisponibili: C. Romero, Radovanovic



