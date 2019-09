Probabili formazioni Torino Milan/ Diretta tv: Paquetà non ce la fa (Serie A)

Presentiamo le probabili formazioni di Torino Milan: il posticipo della quinta giornata di Serie A 2019-2020 si gioca alle ore 21:00 di giovedì 26 settembre, e mette a confronto due squadre che arrivano da sconfitte e si trovano a 6 punti in classifica. Ancora ondivago e pieno di dubbi il rendimento del Milan, che aveva trovato due vittorie consecutive ma poi è caduto nel derby offrendo una prestazione ampiamente sotto la sufficienza. Preoccupa il fatto che i rossoneri abbiano segnato appena due gol (di cui uno su rigore); il Torino invece era partito vincendo due partite ma nella sfida per lanciarsi del tutto ha perso in casa contro il Lecce, poi è stato battuto anche dalla Sampdoria che fino a quel momento aveva sempre perso. Al Grande Torino ci sono perciò due squadre che cercano pronto riscatto; vediamo in che modo potrebbero essere disposte sul terreno di gioco, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Torino Milan.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Torino Milan sarà disponibile in diretta tv solo per gli abbonati alla televisione satellitare: l’appuntamento è infatti su Sky Sport Serie A, canale che trovate al numero 202 del decoder. In assenza di un televisore, resta ovviamente valida l’alternativa offerta dal servizio Sky Go: i clienti potranno dunque seguire questa partita in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivando l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO MILAN

LE SCELTE DI MAZZARRI

In Torino Milan si rivede Nkoulou, almeno sulla carta: il camerunense si è riappacificato con la società ma Walter Mazzarri potrebbe comunque lasciarlo in panchina, i favoriti sono attualmente Lyanco e Bonifazi che dovrebbero completare la difesa insieme a Izzo, con Sirigu ovviamente tra i pali. A centrocampo le scelte dovrebbero essere le solite: Rincon in cabina di regia, Baselli e Meité che offrono qualità e quantità partendo dalle mezzali e provando a sfruttare i movimenti dei compagni per essere incisivi in area di rigore avversaria. Dalle corsie ci saranno gli scatti di De Silvestri e Diego Laxalt, un ex che vuole dimostrare qualcosa alla formazione rossonera; nel tandem offensivo invece ci prova Verdi, a lungo inseguito in estate e finalmente tornato a vestire la maglia granata. L’ex di Bologna e Napoli è in ballottaggio con Zaza, meno possibilità per Berenguer e Iago Falque che dopo l’infortunio è sceso nelle gerarchie del suo allenatore.

I DUBBI DI GIAMPAOLO

Tanti dubbi per Marco Giampaolo dopo il derby: uno glielo toglie Paquetà che si è infortunato, quindi sarà ancora Calhanoglu a giocare come mezzala sul centrosinistra con Kessié dall’altra parte, Lucas Biglia resta favorito su Bennacer per la cabina di regia mentre la sorpresa potrebbe essere Krunic, che al momento ha avuto decisamente poco spazio. Se la difesa è ormai impostata, con il ritorno di Calabria e la prima da titolare di Théo Hernandez ad accompagnare Musacchio e Alessio Romagnoli, in attacco potrebbe cambiare qualcosa; per il momento però l’allenatore del Milan sembra intenzionato a confermare Suso e Rodrigo Leao in appoggio a Piatek, il polacco dunque giocherà da centravanti unico come preferisce ma lo spagnolo in posizione accentrata rischia di essere ancora un oggetto misterioso, preferendo partire largo sulla corsia per poi rientrare sul piede preferito.

IL TABELLINO

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Bonifazi, Lyanco; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meité, Laxalt; Verdi, Belotti

A disposizione: Rosati, Ujkani, Bremer, Nkoulou, Djidji, Aina, Lukic, Berenguer, Parigini, Zaza, Edera, Iago Falque

Allenatore: Walter Mazzarri

Squalificati: –

Indisponibili: Ansaldi

MILAN (4-3-2-1): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, A. Romagnoli, T. Hernandez; Kessié, Lucas Biglia, Calhanoglu; Suso, Rodrigo Leao; Piatek

A disposizione: Reina, An. Donnarumma, A. Conti, Duarte, Gabbia, Ri. Rodriguez, Bonaventura, Bennacer, Krunic, Borini, Castillejo, Rebic

Allenatore: Marco Giampaolo

Squalificati: –

Indisponibili: Caldara, Paquetà



