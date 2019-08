Probabili formazioni Tottenham Inter/ Quote, Ranocchia sarà titolare? (ICC 2019)

Si accende oggi alle ore 16,00 preso il Tottenham Hot Spurs Stadium di Londra uno degli ultimi match della International Champions cup 2019, tra Tottenham e Inter, le cui probabili formazioni siamo ora pronti ad analizzare. Benche si tratti di un test match estivo, gli occhi sono tutti puntati sugli spogliatoi di Pochettino e Conte, che non potranno permetterei certo sviste nel disegnare le probabili formazioni di Tottenham Inter. Ricordiamo bene che per il club inglese questo sarà l’ultimo test estivo ufficiale perché il campionato di Premier league inizierà solo settimana prossima e che vedrà gli Spurs impegnati contro l’Aston Villa. Pure per Conte si tratterà di una partita amichevole ben importante: prosegue l’educazione degli spogliatoi verso il 3-5-2 che dovrebbe diventare il modulo di riferimento per la prossima stagione di Serie A. Sono però ancora tanti i punti da sistemare, visto che pure il mercato è ancora molto vivo in casa Inter. Andiamo quindi ora ad esaminare da vicino le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Tottenham Inter.

QUOTE E PRONOSTICO

Complice certo un diverso livello di preparazione, ecco che il favore del pronostico di questo match per l’International Champions cup 2019 non può che andare agli inglesi. Pure il portale di scommesse snai ne è d’accordo e per il 1×2 ha fissato a 1,77 la vittoria del Tottenham, contro il più elevato 3,85 affidato all’Inter: il pareggio vale invece 3,85.

LE PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM INTER

LE MOSSE DI POCHETTINO

In vista della sfida Tottenham Inter di questo pomeriggio, Pochettino per le probabili formazioni dovrebbe dare di nuovo fiducia al 4-2-3-1 come modulo, ottemperando però dei cambi rispetto all’ultimo 11 visto in campo nella finale dell’Audi cup contro il Bayern Monaco. Ecco quindi che dovremmo sempre vedere Lloris tra i pali, ma di fronte al numero 1 vi sarà spazio per Foyth, Alderweirld, Vertonghen e Rose dal primo minuto. In mediana si giocano le maglie da titolari Winks e Dombele, benchè certo dalla panchina rimangano a disposizione Sissoko e Skip. Pochi i dubbi in attacco: le maglie da titolari dovrebbero andare a Lamela, Son e Kane, con Eriksen riservato alla tre quarti: le soluzioni differenti però non mancano.

LE SCELTE DI CONTE

Come detto prima, anche per le probabili formazioni di Tottenham, Inter, Conte dovrebbe riproporre in campo il 3-5-2 dove però sono possibili parecchi ballottaggi, dato che le gerarchie nello spogliatoio con questa nuova soluzione tattica non sono state ancora fissate. Rispetto poi all’ultimo test match contro il Psg il tecnico nerazzurro potrebbe cambiare di nuovo le carte: la conferma è però Handanovic, fermo tra i pali. Di fronte al numero 1 si giocano invece le maglie Skriniar e De Vrij con ottime chance di vedere anche Ranocchia, visto l’infortunio occorso a Diego Godin. In mediana è ancora tutto da costruire: qui però contro gli Spurs dovrebbero giocare dal primo minuto D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi e Dalbert. Paiono invece consegnate le maglie da titolari in attacco con la riproposizione del duo Perisic-Esposito: in mancanza di un bomber dal mercato non vi sono molte altre alternative.

IL TABELLINO

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Foyth, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Winks, Ndombele; Lamela, Eriksen, Son, Kane All. Pochettino

INTER (3-5-2): Handanovic: Skriniar, De Vrij, Ranocchia; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi, Dalbert; Perisic, Esposito All. Conte



