Probabili formazioni Udinese Juventus/ Quote: ballottaggio Rabiot-Matuidi

Udinese Juventus si gioca alle ore 19.30, quando le due formazioni scenderanno in campo alla Dacia Arena per dare vita al primo posticipo della 35^ giornata di Serie A. La situazione è molto diversa per Luca Gotti e Maurizio Sarri e anche le scelte in vista delle probabili formazioni di Udinese Juventus potrebbero risentirne. I bianconeri friulani infatti non sono ancora salvi, arrivano dalla sconfitta di Napoli subita nei minuti di recupero e contro la Juventus un risultato di prestigio avrebbe effetti benefici sotto ogni punto di vista. I bianconeri torinesi invece hanno di fatto ipotecato lo scudetto vincendo lunedì sera contro la Lazio, adesso l’obiettivo potrebbe essere quello di spazzare via le critiche su un gioco in effetti spesso non altezza di quelle che erano le aspettative. Tutto questo premesso, possiamo ora andare davvero a scoprire quali sono le ultime notizie circa le probabili formazioni di Udinese Juventus.

PRONOSTICO E QUOTE

Ricordiamo nel frattempo che il pronostico di Udinese Juventus secondo le quote offerte dall’agenzia Snai è favorevole ai campioni d’Italia, infatti la quota è pari a 1,63 per il segno 2, mentre poi si sale a 4,00 già in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 5,25 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di successo dell’Udinese allo stadio Friuli.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE JUVENTUS

LE MOSSE DI GOTTI

Nelle probabili formazioni di Udinese Juventus possiamo osservare che Luca Gotti dovrebbe avere le idee abbastanza chiare sui titolari da schierare contro la Vecchia Signora. L’Udinese senza dubbio scenderà in campo con il suo tradizionale 3-5-2 e davanti al portiere Musso (uno dei punti di forza della squadra friulana) dovrebbe agire la difesa a tre formata da Rodrigo Becao, De Maio e Nuytinck. A centrocampo spicca la posizione di De Paul come regista, chiamato ad illuminare la manovra dell’Udinese con la sua qualità anche in una partita così difficile. Al suo fianco, nella folta mediana a cinque dei friulani, ci aspettiamo Ter Avest come esterno destro, le due mezzali Stryger Larsen e Fofana, infine Sema sulla fascia sinistra. Non ci attendiamo alcuna novità per Gotti nemmeno in attacco, dove infatti i due titolari dovrebbero essere Lasagna e Okaka, il tocco italiano in una Udinese tutta straniera negli altri reparti.

LE SCELTE DI SARRI

Passando agli ospiti, ecco che nelle probabili formazioni di Udinese Juventus ci sarà da tenere conto della squalifica di Bonucci: di conseguenza, Maurizio Sarri dovrebbe schierare Rugani al fianco di De Ligt nella coppia centrale davanti a Szczesny, con l’ex Cuadrado a destra e Alex Sandro a sinistra per completare la difesa a quattro cui Sarri ha derogato per qualche minuto nel finale di Juventus Lazio. A centrocampo si profila invece un ballottaggio tutto francese tra Rabiot e Matuidi per completare il reparto nel quale le altre due maglie dovrebbero andare a Pjanic in cabina di regia e Bentancur. Infine l’attacco, dove rinunciare a Dybala in questo momento sembrerebbe un delitto, anche se Sarri sembrava intenzionato a farlo contro la Lazio: puntiamo allora sulla Joya naturalmente al fianco di Cristiano Ronaldo, mentre a destra per completare il tridente offensivo dovremmo vedere in azione Bernardeschi.

IL TABELLINO

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Ter Avest, Stryger Larsen, De Paul, Fofana, Sema; Lasagna, Okaka. All. Gotti.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Prodl, Mandragora, Jajalo, Teodorczyk, Walace.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.

Squalificato: Bonucci.

Indisponibili: Chiellini, De Sciglio, Khedira.



