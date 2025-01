PROBABILI FORMAZIONI UDINESE ROMA: OGGI POMERIGGIO CHI GIOCA AL FRIULI?

Incrocio delicato nelle probabili formazioni Udinese Roma, in programma oggi pomeriggio per la Serie A, fra Kosta Runjaic che è un allenatore debuttante nel nostro calcio, sconosciuto ai più nel nostro Paese fino a pochi mesi fa, e Claudio Ranieri che invece è uno dei veterani più stimati a livello italiano e internazionale. Per l’Udinese poteva essere un azzardo, invece finora è stata una scommessa vinta, anche se la vittoria manca da prima di Natale e lunedì sera è arrivato un pesante ko a Como, dal quale provare a rialzarsi subito.

Quanto a Claudio Ranieri, non si può negare che il suo lavoro stia facendo ripartire la Roma, che in campionato è in striscia positiva da cinque giornate ed è reduce dalla vittoria contro il Genoa, però resta qualche problema, indicato dalla sconfitta ad Alkmaar che adesso rende decisamente più complicato il cammino in Europa League, dove la Roma si giocherà tutto giovedì sera. Tutti elementi da tenere in debita considerazione quando – dopo il pronostico – ci butteremo sulle probabili formazioni Udinese Roma…

IDEE CHIARE PER PRONOSTICO E QUOTE

Parliamo allora del pronostico su Udinese Roma secondo le quote Snai. Il segno 2 è leggermente favorito e quotato a 2,20, mentre la quotazione di 3,25 volte la posta in palio accomunerà al Friuli il segno 1 e il segno X.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE ROMA

DUBBIO TATTICO PER RUNJAIC

Kosta Runjaic potrebbe essere in dubbio tra il modulo 3-5-2 e il 4-3-3 nelle probabili formazioni Udinese Roma. Squalificato Solet che era stato espulso nella scorsa giornata di campionato, davanti al portiere Sava dovremmo vedere la difesa a tre con Kristensen, Bijol e Touré, con Rui Modesto a sinistra e Kamara a destra che dovrebbero agire sulla linea dei centrocampisti. Tuttavia, l’angolano potrebbe anche essere sacrificato in favore di Sanchez, che agirebbe davanti insieme a Thauvin e Lucca, mentre il franco-ivoriano scalerebbe in difesa. Dovrebbero essere invece certi del posto i tre centrocampisti centrali, cioè Lovric, Karlstrom e Payero.

QUASI TUTTO CHIARO PER RANIERI

Sul fronte giallorosso, le probabili formazioni Udinese Roma devono fare i conti con un periodo molto intenso ma Claudio Ranieri dovrebbe comunque puntare sui big. In porta Svilar; Mancini, Hummels e N’Dicka nella difesa a tre, anche se c’è qualche possibilità per Hermoso, che farebbe in quel caso rifiatare il tedesco; a centrocampo spazio a destra per Saelemaekers, poi Konè, il regista Paredes, Pellegrini e come esterno sinistro Angelino, anche se come mezzala più offensiva il capitano potrebbe essere insidiato da El Shaarawy; infine, in attacco potrebbe sperare Soulè, ma Dybala resta nettamente favorito per affiancare il centravanti Dovbyk.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE ROMA: IL TABELLINO

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Touré; Rui Modesto, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Thauvin, Lucca. All. Runjaic.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, N’Dicka; Saelemaekers, Konè, Paredes, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk. All. Ranieri.