Probabili formazioni Valencia Inter/ Diretta tv, sarà ancora Perisic-Esposito?

Valencia Inter è il test match amichevole che avrà luogo solo domani sera alle ore 21,30 al Mestalla, a sessant’anni dalla prima edizione del Trofeo Naraja: andiamo quindi ad esaminare da vicino quali potrebbero essere le probabili formazioni che vedremo in campo solo domani in terra spagnola. Si tratta infatti di un test match davvero di lusso e di certo Conte, come anche Marcelino faranno grande attenzione per stilare le probabili formazioni di Valencia Inter. Non scordiamo infatti che per entrambi gli allenatori saranno gli ultimi banchi di prova prima del via ufficiale della stagione nazionale ed entrambi di certo vorranno approfittare per mettere a punto le preparazione dei suoi e testare le ultime novità tattiche. In tal senso fa certamente piacere la notizia del rientro in gruppo anche di Lazaro in casa Inter, per il quale però dovrebbe esserci spazio solo nella ripresa. Ma andiamo ora a vedere da vicino quali saranno le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Valencia Inter.

DIRETTA TV STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la sfida amichevole tra Valencia e Inter sarà visibile in diretta tv sul digitale terrestre al canale Nove, dalle ore 21,30, con diretta streaming video garantita a tutti sul portale DPlay.

PROBABILI FORMAZIONI VALENCIA INTER

LE MOSSE DI MARCELINO

Per le probabili formazioni di Valencia Inter Marcelino dovrebbe ancora puntare sul 4-4-2 come modulo di partenza, che vedrà fedele in difesa il quartetto composto da Wass, Garay, Diakhaby e Gaya, pur con Cillessen fedele tra i pali. Per la mediana di fanno avanti Soler e Guedes all’esterno e il duo Parejo-Kondogbia (ex del match) al centro: in attacco maglie consegnate a Rodrigo e Gameiro, benchè certo dalla panchina siano possibili altre soluzioni.

LE SCELTE DI CONTE

In vista di questo test match al Mestalla Conte ritrova Lazaro, Asamoah, Bastoni, Lautaro Martinez e Vecino, a cui potrebbe essere concesso spazio anche dal primo minuto di gioco. Per le probabili formazioni di Valencia Inter di certo il tecnico nerazzurro conserverà il 3-5-2 come modulo di partenza e piazzerà il solito Handanovic tra i pali. Di fronte all’inossidabile numero 1 ecco poi dal primo minuto D’Ambrosio, De Vrij e Skriniar come visto contro il Tottenham, pur con parecchie soluzioni alternative dalla panchina. Stesso discorso per la mediana a 5 dove si accedono parecchi ballottaggi e dove le gerarchie non sono state ancora fissate. Per il momento le maglie da titolari potrebbero cadere sulle spalle di Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi e Dalbert ma chiaramente in questa parte del campo sarà adibita a parecchi esperimenti. Saranno invece maglie certe in attacco con Perisic-Esposito in campo dal primo minuto.

IL TABELLINO

VALENCIA (4-4-2): Cillessen; Wass, Garay, Diakhabu, Gaya; Soler, Parejo, Kondogbia, Guedes; Rodrigo, Gameiro All. Marcelino

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva. Gagliardini, Brozovic, Sensi, Dalbert; Esposito, Perisic All. Conte



