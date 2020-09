Probabili formazioni Verona Cremonese/ Juric punta su Miguel Veloso e Di Carmine

Con l’analisi delle probabili formazioni di Verona Cremonese ci lanciamo verso l’amichevole che, alle ore 17:30 di sabato 12 settembre, si gioca presso lo Sporting Center Paradiso di Castelnuovo del Garda/Peschiera: è cambiata la sede rispetto alla prima comunicazione, perché le due squadre si sarebbero dovute affrontare a Villafranca. Sia come sia, la squadra di Ivan Juric è stata la grande rivelazione dell’ultimo campionato di Serie A e, pur senza qualche elemento importante della sua rosa, è ripartita con l’obiettivo di confermare la parte alta della classifica e magari provare ad esplorare più da vicino le posizioni europee. Per quanto riguarda la Cremonese, i grigiorossi si sono salvati non senza fatica; si sono affidati nuovamente a Pierpaolo Bisoli e puntano sulla sua esperienza per migliorarsi in Serie B. Vedremo allora come andranno le cose in questa amichevole, nel frattempo possiamo valutare in che modo i due allenatori intendano disporre le loro squadre sul terreno di gioco leggendo insieme le probabili formazioni di Verona Cremonese.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA CREMONESE

LE SCELTE DI JURIC

Eccoci allora alle probabili formazioni di Verona Cremonese: l’Hellas ha cambiato poco rispetto alla passata stagione, come detto però ha perso qualche giocatore importante e allora in difesa dovremmo vedere Dawidowicz a completare il terzetto con Gunter (prestito rinnovato dal Genoa) e Kumbulla, che tuttavia non è troppo sicuro di restare. Faraoni e Lazovic rimangono i grandi favoriti per agire sugli esterni, in mezzo al campo si punterà ancora sulla regia e l’esperienza di Miguel Veloso ma non ci sarà più Sofyan Amrabat al suo fianco, Juric potrebbe puntare su Tamèze che dopo i sei mesi all’Atalanta si è trasferito a titolo temporaneo in Veneto. Davanti, perso Verre, ci sarà Laribi: la qualità di quest’ultimo si sposerà bene con la concretezza di Ragusa, la prima punta tecnicamente dovrebbe essere Di Carmine ma non è escluso che quest’anno Stepinski possa avere maggiore spazio.

GLI 11 DI BISOLI

Pierpaolo Bisoli gioca solitamente con il 4-3-1-2: in Verona Cremonese il portiere sarà Alfonso appena arrivato dal Brescia, protetto da una difesa nella quale Zortea e Alessandro Crescenzi potrebbero allargarsi facendo giocare in mezzo Terranova e Luca Ravanelli, già titolari lo scorso anno. In mediana, Castagnetti può ricoprire qualunque ruolo ma dovrebbe sistemarsi come playmaker al quale saranno consegnate le chiavi della manovra, di conseguenza Gustafson sarà una delle due mezzali e Valzania si dovrebbe sistemare sull’altro interno. E’ un centrocampo di qualità quello della Cremonese, soprattutto se consideriamo che Buonaiuto dovrebbe fare il trequartista dando in realtà una grossa mano ai giocatori che partono alle sue spalle; come coppia d’attacco puntiamo su Strizzolo e Montalto, ma occhio anche allo sloveno Zan Celar che recentemente ha affrontato la nostra Under 21.

IL TABELLINO

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Tamèze, Miguel Veloso, Lazovic; Laribi, Ragusa; Di Carmine. Allenatore: Ivan Juric

CREMONESE (4-3-1-2): Alfonso; Zortea, Terranova, L. Ravanelli, A. Crescenzi; Gustafson, Castagnetti, Valzania; Buonaiuto; Montalto, Strizzolo. Allenatore: Pierpaolo Bisoli



