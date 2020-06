Probabili formazioni Verona Napoli/ Quote: piccolo turnover per Gattuso?

Sarà questa sera alle ore 19.30 tra le mura di un Bentegodi il fischio d’inizio della sfida per la 27^ giornata della Serie A tra Verona e Napoli, le cui probabili formazioni sono ora sotto esame. Tornato dal recupero della 25^ giornata contro il Cagliari, Juric infatti deve farsi trovare pronto per un nuovo esame fondamentale di questa intensa e bella stagione 2019-20, quello con il Napoli, che solo pochi giorni fa ha fatto sua la sesta Coppa Italia della sua storia. Ecco perchè nonostante una certa stanchezza delle gambe oggi saranno solo titolari tra i gialloblu in vista delle probabili formazioni di Verona e Napoli: l’Hellas insegne il sogno Europa e non può farsi trovare impreparato. Pure per i campami i tre punti messi in palio per il campionato valgono moltissimo, ma pure non è da escludere che Gattuso possa attuare un seppure limitato turnover, nello scrivere il suo 11. Andiamo a vedere quali saranno dunque le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Verona Napoli.

QUOTE E PRONOSTICO

Benché tra le mura di casa l’Hellas fa sempre molta paura, ecco che nel pronostico del match per la 27^ giornata di Serie A, sono sempre i campani i netti favoriti. Controllando le quote della snai, vediamo che nell’1×2 il successo dei campani è stato dato a 1.95, contro il più elevato 3.75 fissato per il Verona: il pareggio vale invece 3.70.

LE PROBABILI FORMAZIONI VERONA NAPOLI

LE MOSSE DI JURIC

Combattuto tra la necessità di concedere un poco di turnover e pure l’obbligo a scendere in campo con il miglior schieramento possibile, certo per le probabili formazioni di Verona e Napoli, il tecnico dell’Hellas non rinuncerà al classico 3-4-2-1. Qui vedremo dunque dal primo minuto Silvestri tra i pali, mentre in difesa rimangono irrinunciabili Kumbulla e Rrahmani, con Gunter che vincerà il ballottaggio con Dawidowicz. In mediana poi stasera vi sarà spazio dal primo minuto per Amrabat e Veloso, mentre toccherà alla coppia con Faraoni e Lazovic a coprire l’esterno di reparto. Infine sono ballottaggi aperti nel reparto offensivo del Verona: Di Carmine in prima punta infatti rischia il posto con Borini, mentre ai lati solo Zaccagni si può dire sicuro della maglia da titolare.

LE SCELTE DI GATTUSO

Come riferito prima, per le probabili formazioni di Verona Napoli, Gattuso potrebbe concedere un poco di turnover ad alcuni suoi titolari, pur non discostandosi ovviamente dal classico 4-3-3. Qui infatti rivedremo in campo dal primo minuto Ospina, scontata la squalifica: appare poi pronto come titolare anche Manolas, di ritorno dall’ultimo infortunio patito durante la preparazione. Il greco, dunque sarà titolare al centro della difesa in compagnia di Koulibaly, mentre potrebbe toccare e Hysaj e Di Lorenzo agire in corsia di reparto. Per la mediana sono poi ballottaggi aperti: fissata la presenza indispensabile di Zielinski, ecco che questa sera il tecnico degli azzurri potrebbe dare riposo a Demme e Fabian Ruiz, puntando dunque su Allan e Elmas dal primo minuto. Cambio anche in attacco con Mertens verso la panchina e Milik in campo come prima punta: Insigne non mancherò di coprire il fianco mancino mentre a destra sarà spazio per Politano, che supera dunque nel duello Callejon.

IL TABELLINO

VERONA (3-4-2-1): 1 Silvestri; 21 Gunter, 24 Kumbulla, 13 Rrhamani; 88 Lazovic, 34 Amrabat, 4 Veloso, 5 Faraoni; 20 Zaccagni, 32 Pessina; 10 Di Carmine All, Juric

NAPOLI (4-3-3): 25 Ospina; 23 Hysaj, 26 Koulibaly, 44 Manolas, 22 Di Lorenzo; 12 Elmas, 5 Allan, 20 Zielinski; 24 Insigne, 99 Milik, 21 Politano All. Gattuso



© RIPRODUZIONE RISERVATA