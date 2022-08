Probabili formazioni Vicenza Milan/ Quote: De Ketelaere dalla panchina

Le probabili formazioni di Vicenza Milan servono a introdurre la partita amichevole di questa sera allo stadio Romeo Menti della città veneta, che sarà naturalmente per i campioni d’Italia rossoneri di Stefano Pioli l’ultimo test in vista dell’ormai imminente debutto in campionato, atteso per sabato prossimo a San Siro ospitando l’Udinese. Oggi si torna a giocare in Italia per il Milan, dopo una serie di amichevoli che in precedenza i rossoneri hanno giocato in giro per l’Europa per preparare la difesa del titolo.

Stefano Pioli/ "Il Milan è ancora più forte, De Ketelaere? Metà Kakà e metà Havertz"

Il Vicenza dovrebbe essere un ostacolo piuttosto morbido per il Milan, dal momento che parliamo di una squadrati Serie C e che il terzo campionato italiano è ancora non così vicino al suo inizio, tuttavia per il Milan è già vicino il momento di fare sul serio e questo significa che le scelte di mister Stefano Pioli per l’amichevole di oggi saranno molto attendibili circa le attuali gerarchie. Andiamo allora subito a scoprire le ultime notizie circa le probabili formazioni di Vicenza Milan.

DIRETTA/ Presentazione De Ketelaere Milan: "Volevo venire solo qui e sono già pronto"

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche alle quote per il pronostico su Vicenza Milan, fornite dall’agenzia di scommesse Snai. I rossoneri partono favoriti e il segno 2 è quotato a 1,13, mentre poi si sale a quota 6,75 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a ben 15 volte la posta in palio sul segno 1 qualora dovesse invece vincere il Vicenza.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA MILAN

LE SCELTE DI PIOLI

Le probabili formazioni di Vicenza Milan vedranno Stefano Pioli intenzionato a proporre il classico modulo 4-2-3-1 nel quale a partita in corso farà il suo debutto in rossonero Charles De Ketelaere. Pobega è rientrato in gruppo, manca solo Origi che dovrebbe saltare anche il debutto in Serie A. In porta ecco Maignan, con la difesa titolare formata da Calabria a destra, Kalulu e Tomori centrali, Theo Hernandez a sinistra; poche sorprese anche in mediana con Tonali e Bennacer; forse qualche dubbio in più in avanti, dove schieriamo Messias, Brahim Diaz e Rafael Leao da destra a sinistra sulla trequarti, a sostegno del centravanti Giroud.

Calciomercato Milan news/ Sarr ad un passo, Sanches al PSG. Pioli: "De Ketelaere..."

LE MOSSE DI BALDINI

Diamo brevemente uno sguardo anche alle scelte dell’allenatore di casa Francesco Baldini per quanto riguarda le probabili formazioni di Vicenza Milan. Il modulo di riferimento per quanto riguarda i veneti dovrebbe essere un 3-5-2 con Grandi in porta, protetto dalla difesa a tre formata da Ierardi, Padella e Bellich; a centrocampo ecco invece una folta linea a cinque con Dalmonte, Scarsella, Cataldi, Zonta e Greco da destra a sinistra; infine, in attacco la coppia titolare dovrebbe vedere in campo Ferrari e Rolfini.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA MILAN: IL TABELLINO

VICENZA (3-5-2): Grandi; Ierardi, Padella, Bellich; Dalmonte, Scarsella, Cataldi, Zonta, Greco; Ferrari, Rolfini. All. Baldini.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli.











© RIPRODUZIONE RISERVATA