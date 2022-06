Milan, calendario Serie A 2022-2023/ Partite, quando Milan-Inter?

QUAL È IL CALENDARIO SERIE A 2022-2023 DEL MILAN

Oggi si disegnerà anche per i campioni d’Italia in carica del Milan il calendario Serie A 2022-2023, perché naturalmente il sorteggio andrà nelle prossime ore a comporre il cammino dei rossoneri di Stefano Pioli e di conseguenza scopriremo l’ordine di tutte le giornate e partite per il Milan, a cominciare dal nome dell’avversaria dei rossoneri nella prima giornata, che ovviamente porterà l’emozione del debutto con lo scudetto sul petto undici anni dopo la volta precedente, a conclusione di una cavalcata che probabilmente è andata oltre le aspettative e ora vedrà il Milan impegnato a cercare la conferma, come non succede dai tempi di Fabio Capello.

Un anno fa il cammino del Milan era cominciato con una vittoria esterna sul campo della Sampdoria per 0-1 nel posticipo del lunedì sera, stavolta quindi il debutto sarà casalingo e naturalmente scendere in campo a San Siro con lo scudetto sul petto per la prima giornata sarà un’emozione in più, pur nella consapevolezza che difendere il tricolore non sarà facile. D’altronde non era semplice nemmeno vincerlo nello scorso campionato e invece il Milan ci è riuscito: siamo allora curiosi di scoprire come si comporrà per i campioni d’Italia del Milan il calendario Serie A 2022-2023.

MILAN, CALENDARIO SERIE A 2022-2023: LE PARTITE ATTESE

Naturalmente, nel calendario Serie A 2022-2023 per il Milan le partite più attese saranno il derby della Madonnina con l’Inter e l’altra super sfida classica con la Juventus, quindi c’è curiosità per scoprire in quali giornate saranno collocate. La stracittadina di Milano era capitata nel 2021-2022 alla dodicesima giornata d’andata e alla quinta di ritorno (la ventiquattresima): furono un pareggio per 1-1 novembre e una vittoria in rimonta per 1-2 a febbraio, partita questa di importanza fondamentale per le sorti dell’intero campionato, con la doppietta di Olivier Giroud che in pochi minuti girò il derby e forse i destini della stagione rossonera.

Milan Juventus invece regalò una particolarità: nel campionato dell’introduzione del calendario asimmetrico in Serie A, la sfida tra rossoneri e bianconeri fu giocata alla quarta giornata sia nel girone d’andata sia in quello di ritorno (la numero 23), con un doppio pareggio per 1-1 allo Stadium a settembre e per 0-0 a San Siro a gennaio. Stefano Pioli quindi rimase imbattuto nelle partite di spicco, il Milan saprà fare lo stesso nel calendario di Serie A 2022-2023?











