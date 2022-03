Probabili formazioni Vitesse Roma/ Quote: turnover ma non troppo

PROBABILI FORMAZIONI VITESSE ROMA: OGGI MOU CHI MANDA IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Vitesse Roma ci ricordano che stasera in Olanda si giocherà la partita d’andata degli ottavi di Conference League: per i giallorossi è il ritorno in Europa dopo una fase a gironi che, superata con il primo posto nonostante la batosta in Norvegia, ha permesso di evitare il playoff risparmiandosi due gare per proiettarsi già a questi ottavi e pensando nel frattempo solo al campionato per avvicinarsi alla zona Champions League, cosa peraltro avvenuta grazie alle vittorie di La Spezia (in extremis) e in casa contro l’Atalanta in uno scontro di notevole significato.

José Mourinho però vuole provare a fare strada anche in Conference League, perché questa è l’unica possibilità di vincere qualcosa e la Roma ne avrebbe grande bisogno per crescere dopo tantissimi anni a secco. Ci sarà turnover in Olanda ma fino a un certo punto, per non sottovalutare il Vitesse Arnhem, che si è qualificato per gli ottavi eliminando il Rapid Vienna in rimonta. Tutto questo premesso, vediamo adesso quali sono le ultime notizie sulle probabili formazioni di Vitesse Roma.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo uno sguardo pure al pronostico su Vitesse Roma in base alle quote dell’agenzia Snai. I giallorossi partono favoriti e il segno 2 è quotato a 2,005, mentre poi si sale a quote molto simili per il pareggio e per il successo olandese: infatti il segno X è quotato a 3,65 mentre il segno 1 vale 3,55 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI VITESSE ROMA: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI!

LE SCELTE DI LETSCH

Il modulo 3-4-1-2 di Thomas Letsch per le probabili formazioni di Vitesse Roma non dovrebbe prevedere sorprese: in porta ci sarà Houwen, protetto da una linea difensiva nella quale Oroz e Doekhi giocheranno ai fianchi del perno Rasmussen. Sulle corsie laterali, visto il modulo ovviamente i due giocatori designati alzeranno il loro raggio d’azione sulla linea di centrocampo e si dovrebbe trattare di Dasa a destra e Manhoef a sinistra.

Nel cuore della mediana c’è una possibilità per Vroegh, ma i due favoriti ovrebbero essere Tronstad e Bero. Sulla trequarti, possibile ballottaggio a tre: in vantaggio è Domgjoni, che però potrebbe essere insidiato da Gboho oppure Huisman. Davanti invece i dubbi sono ben pochi: il bomber Openda farà coppia con Baden Frederiksen, che è passato anche dalla Juventus Primavera.

LE MOSSE DI MOURINHO

Le probabili formazioni di Vitesse Roma dal lato giallorosso non sono così semplici da intuire: Mourinho deve fare i conti con un calendario fitto e l’avvicinarsi del derby. Per esempio Pellegrini dovrebbe riposare in Conference League: sulla trequarti avremmo quindi Mkhitaryan (che sarà squalificato in campionato), con lui potrebbe giocare Afena-Gyan con Abraham che resta invece l’unica soluzione in attacco ed è obbligato agli straordinari, sperando che Shomurodov torni a farsi valere.

In difesa la certezza si chiama sempre Rui Patricio, Kumbulla non giocherà a Udine e potrebbe farlo stasera, al posto di Ibañez che dovrà essere in campo alla Dacia Arena. Viña potrebbe essere schierato come terzo difensore per far rifiatare almeno Smalling e confermare Mancini. Sugli esterni andrebbero Maitland-Niles e magari El Shaarawy, in mezzo possibile turno di riposo per Cristante che farebbe spazio a Veretout per testare la coppia con il francese e Sérgio Oliveira.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI VITESSE ROMA

VITESSE (3-4-1-2): Houwen; Oroz, Rasmussen, Doekhi; Dasa, Tronstad, Bero, Manhoef; Domgjoni; Baden Frederiksen, Openda. All. Letsch.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Viña; Maitland-Niles, Veretout, Oliveira, El Shaarawy; Mkhitaryan, Afena-Gyan; Abraham. All. Mourinho.



