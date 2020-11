Probabili Formazioni Zenit Lazio/ Quote, Inzaghi senza Ciro Immobile

PROBABILI FORMAZIONI ZENIT LAZIO: CHI SARA’ IN CAMPO?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Zenit Lazio, big match per il girone F della Champions League, e sfida che avrà inizio solo questa sera alle ore 21.00 presso la Gazprom Arena di San Pietroburgo. Siamo dunque veramente impazienti di conoscere le scelte di Semak come specialmente di Inzaghi per questo incontro: in casa biancoceleste vi è infatti necessità di buona vittoria ma pure non sarà facile per il tecnico fissare il miglior 11 possibile. Dopo tutto la lista di indisponibili a Formello è sempre molto lunga: non solo, il tecnico in extremis ha dovuto rinunciare ad alcuni pezzi da novanta come Ciro Immobile, fermo a Roma dopo il mini scandalo scoppiato per le discrepanze tra i risultati dei tamponi per il coronavirus effettuati per la Serie A e per la UEFA in questi giorni. Pure quella di questa sera è sfida da vincere assolutamente. Andiamo allora a scoprire da vicino quali saranno le mosse di Semak come di Inzaghi per le probabili formazioni di Zenit Lazio.

QUOTE E PRONOSTICO

Per il big match della Champions league il favore del pronostico dovrebbe essere tutto per i russi, anche se pure questi hanno messo da parte solo KO nelle prime sfide del girone. La Snai per l’1×2 ha fissato a 2.30 il successo dello Zenit contro il più alto 3.10 segnato per la vittoria della Lazio: il pareggio paga la posta a 3.35.

LE PROBABILI FORMAZIONI ZENIT LAZIO

LE MOSSE DI SEMAK

Per le probabili formazioni di Zenit Lazio, Mister Semak dovrebbe aver già fissato un buon 4-4-3, dove pure saranno alcune assenze pesanti annunciate in vista della sfida di Champions League. Questa sera dunque a San Pietroburgo, il tecnico dovrebbe affidarsi a Kerzhakov tra i pali, come pure al duo centrale in difesa composto da Lovren e Rakitskiy: Zhirkov e Karavaev saranno le prime scelte in corsia, anche se i due sono già stati titolari solo in settimana contro il Khimki in campionato. Per la mediana si faranno avanti poi dal primo minuto Barrios e Ozdoev: Kuzyaev e Douglas Santos saranno le prime scelte come mezz’ala. Sono poi maglie consegnate in attacco, con Erokhin e Mostovoy confermati, anche se pure ancora non si sono sbloccati in coppa.

LE SCELTE DI INZAGHI

Rispetto al 3-5-2 originario, per le probabili formazioni di Zenit Lazio, Inzaghi ha dovuto modificare il suo 11 in corsa, tenuto conto che ha dovuto lasciare a casa alcuni giocatori, altrimenti titolari fissi, in extremis. Con Strakosha ancora indisponibile troveremo Pepe Reina titolare tra i pali: in difesa invece vi sarà spazio dal primo minuto Luiz Felipe, Hoedt e Acerbi, che pure sono stati titolari nell’ultima sfida di campionato contro il Torino. In avanti dovrebbe esserci spazio per Akpa Akpro, ancora dal primo minuto: al suo fianco ecco Milinkovic Savic e Parolo, con la coppia Marusic-Fares adibita sull’esterno. Sono però grandi dubbi in attacco: senza Ciro Immobile dovrebbe essere Correa il titolare in avanti, in coppia con Muriqi, ma nelle ultime ore sta prendendo piede l’idea di schierare in avanti Pereira, specie dopo il bel gol segnato col Torino pochi giorni fa.

IL TABELLINO

ZENIT (4-4-2): M. Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakitskiy, Zhirkov; Kuzyaev, Barrios, Ozdoev, Douglas Santos; Erokhin, Mostovoy. All.: Semak

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic Savic, Parolo, Akpa Akpro, Fares; Correa, Muriqi. All.: Inzaghi



