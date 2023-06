Problema di Matematica, Seconda Prova Maturità 2023/ Liceo Scientifico: le tracce e i quesiti d’Esame

MATURITÀ 2023, SECONDA PROVA LICEO SCIENTIFICO: MATEMATICA

Con l’Esame di Maturità 2023 si ritorna alle origini con una Seconda Prova unica nazionale per ogni singolo indirizzo di studio: e così per il Liceo Sciemtifico la scelta del Ministero è stata Matematica, stesso discorso anche per l’opzione Scienze applicate e la Sezione ad indirizzo Sportivo.

Seconda Prova Maturità 2023, diretta Esame di Stato/ Materie e tracce: matematica, versione di latino e…

La materia oggetto della Seconda Prova alla Maturità 2023 al via questa mattina sarà appunto la Matematica con lo scritto che consisterà nella risoluzione di un problema fra due proposti e la risoluzione di 4 quesiti tra 8 inerenti ad algebra, aritmetica e geometria. Difficile ipotizzare il tipo di problema da affrontare, ma c’è chi spera che il test ricalchi molto da vicino quanto affrontato negli ultimi anni. Complicato sbilanciarsi a differenza del test per il Liceo Classico, dove si può ipotizzare qualche autore in particolare.

Versione di Latino, Seconda Prova Maturità 2023/ Liceo Classico: autore e consigli traduzione (22 giugno)

COME AFFRONTARE IL PROBLEMA DI MATEMATICA, SECONDA PROVA MATURITÀ 2023

Per affrontare i problemi e i quesiti della Seconda Prova di Matematica al Liceo Scientifico è importante leggere bene le regole e avere una buona preparazione dal punto di vista teorico. Un punto importante: studiare a memoria non è il massimo, sarebbe meglio comprendere passaggi e formule. Dopo aver fatto tante simulazioni, è tempo di affrontare l’Esame di Stato e il primo consiglio è quello di leggere attentamente la traccia: ripassare bene il testo dei due problemi e degli otto quesiti, senza badare troppo al tempo impiegato.

SECONDA PROVA MATURITÀ 2023: LE MATERIE PER OGNI INDIRIZZO/ Matematica allo Scientifico, latino al Classico…

Dopo aver scelto quesiti e problemi da risolvere, è importante prestare la massima attenzione a ogni passaggio: molto importante scrivere in maniera chiara e senza segni di difficile comprensione che potrebbero portare a errori marchiani. Rileggere sempre, più di una volta se necessario, tutti i passaggi effettuati prima di arrivare alla definitiva trascrizione in bella copia: una volta terminato, sarebbe preferibile rileggere con calma ancora una volta prima di consegnare i fogli alla Commissione e pensare al colloquio orale.

MATURITÀ 2023, SECONDA PROVA LICEO SCIENTIFICO: LE TRACCE PASSATE

In attesa della Seconda Prova di Maturità 2023 al via stamane in tutti i licei scientifici del Paese, andiamo a scoprire quali sono i territori più esplorati negli ultimi anni. Dai limiti alle probabilità, passando per disequazioni, integrali, funzioni e equazioni differenziali.

Gli argomenti della prova di matematica sono indicati nel quadro di riferimento che il Miur ha stabilito per la seconda prova del liceo scientifico: Aritmetica e algebra (Rappresentazioni dei numeri e operazioni aritmetiche; algebra dei polinomi; equazioni, disequazioni e sistemi); Geometria Euclidea e cartesiana (Triangoli, cerchi, parallelogrammi Funzioni circolari; Sistemi di riferimento e luoghi geometrici; Figure geometriche nel piano e nello spazio); Insiemi e funzioni (Proprietà delle funzioni e delle successioni; Funzioni e successioni elementari; Calcolo differenziale; Calcolo integrale); Probabilità e statistica (Probabilità di un evento; Dipendenza probabilistica; Statistica descrittiva). Qui di seguito invece si trovano tutte le tracce passate della Seconda Prova, anche quelle per il Liceo Scientifico tra matematica e fisica.

✍️ Come vi state preparando alla #Maturità2023? Per essere pronti ad affrontare gli #EsamiDiStato2023, sul nostro sito trovate le tracce degli anni passati! Qui la sezione ▶️ https://t.co/iW6I5hZVNX Qui lo Speciale Istituti professionali ▶️ https://t.co/V3rqknPATY#MIMaturo pic.twitter.com/mexsTopbRJ — Ministero dell’Istruzione e del Merito (@MIsocialTW) June 18, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA