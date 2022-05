Processo Johnny Depp, Amber Heard/ Fredella: “Lui sta iniziando a vincere, ieri…”

Francesco Fredella è stato in collegamento stamane con il programma di Rai Uno, Storie Italiane, per commentare le ultime novità in merito al processo dell’anno, quello fra i due divi di Hollywood Johnny Depp e Amber Heard, che da mesi ormai si stanno scambiando accuse reciproche. L’ultima udienza è stata particolarmente rilevante in quanto chiamata a testimoniare vi era la super top model Kate Moss, che ha avuto una storia d’amore con Johnny Depp, durata qualche anno, sul finire degli anni ’90.

Secondo l’accusa, l’attore de I Pirati dei Caraibi avrebbe spinto giù dalle scale la modella britannica, ma la stessa ha in realtà ridimensionato il tutto, smentendo di essere stata appunto ferita dal suo ex compagno: “Johnny Depp non mi ha mai spinto giù per le scale”, ha chiarito in collegamento con il tribunale, per poi spiegare meglio come è andata: “Stavamo lasciando la stanza e Johnny ha lasciato la stanza prima di me. C’era stato un temporale e quando ho lasciato la stanza sono scivolata giù per le scale e mi sono fatto male alla schiena”, ha detto Moss. “Ho urlato perché non sapevo cosa mi fosse successo e stavo soffrendo. Ma Johnny è tornato di corsa per aiutarmi e mi ha portato nella mia stanza e si è subito attivato affinché fossi subito vista da un medico”.

PROCESSO JOHNNY DEPP, AMBER HEARD, LE PAROLE DI FRANCESCO FREDELLA: “KATE MOSS HA SMONTATO L’ACCUSA”

Francesco Fredella ha quindi commentato: “Quella di ieri è stata una giornata molto importante, abbiamo visto Kate Moss che ha avuto una storia con Johnny Depp fra il 1994 e la fine del 1997, ha testimoniato a favore di Johnny Depp, perchè un’altra accusa nei confronti dell’attore è quella legata ad una caduta che avrebbe avuto Kate Moss dalle scale, sarebbe stata spinta da Johnny Depp secondo l’ex moglie”.

Quindi il collega giornalista ha aggiunto e concluso: “Invece questa donna in aula ha ribaltato la verità e ha detto che in aula è scivolata, quindi quelle ferite che ricordiamo sui giornali di qualche anno fa, sono state provocate da una caduta accidentale e non da un gesto violento nei suoi confronti da parte di Johnny Depp, quindi Johnny inizia un po’ a vincere in questo processo che è alle battute finali, e il web si sta schierando, bisognerà vedere come andrà a finire”.

