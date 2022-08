Programmi Rai 2022/ Da Alessia Marcuzzi a Elisa Isoardi (col “sogno” Massimo Giletti)

Una nuova stagione televisiva è pronta ad iniziare. I programmi Rai 2022 prevedono conferme e novità per quello che sarà il palinsesto autunno-inverno. Le trasmissioni storiche di Rai 1, come L’Eredità, Uno Mattina, Linea Verde, La Vita in Diretta e così via, continueranno a farci compagnia ogni giorno, anche se alcune sotto forme differenti. Ma parte alla grande Rai 2, che ha segnato il colpo del “mercato” televisivo: sbarca Alessia Marcuzzi, dopo l’addio a Mediaset (non senza polemiche) con uno show nuovo di zecca, Boomerissima. Qualcuno ha insinuato che sia stato un tradimento, la conduttrice invece ha spiegato che è normale prendersi un momento “quando non ci si riconosce più nei progetti che ti vengono proposti“. Spazio su Rai 2 per Elisa Isoardi. Per lei un ritorno in Rai con un programma tutto suo, Vorrei dirti che… Se per Alessia Marcuzzi la pausa è stata voluta, per lei invece è stata dura.

Reazione a Catena, campioni 23 agosto/ Caos dopo l'Ultima Catena, web furioso: "Siete imbarazzanti!"

Dovrà sfidare comunque Mara Venier la domenica, ma per lei non c’è alcuna competizione, anzi ha speso parole di gratitudine per zia Mara, perché “ha facilitato” il suo rientro in Rai. Torniamo a Rai 1, perché c’è grande attesa per Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Lavori in corso in vista dell’8 ottobre, quindi tante indiscrezioni: TvBlog fa il nome di Enrico Montesano tra i concorrenti della nuova stagione, Dagospia fa invece il nome di Luisella Costamagna dopo l’esperienza conclusa ad Agorà. C’è poi il sogno di far rientrare Massimo Giletti, non subito, ma dopo gennaio. A coltivarlo, secondo Repubblica, è Fratelli d’Italia, mentre la Lega vorrebbe rilanciare Mariagiovanna Maglie. C’è, dunque, ancora aria di valzer tra i conduttori: potrebbero essere valorizzati Pierluigi Diaco e Nunzia De Girolamo, mentre tra Bianca Berlinguer e Marco Damilano è quest’ultimo a rischiare il posto.

Totò Savio, chi è e com’è morto il fondatore degli Squallor/ Malattia, la trasfusione fatale

Da Gianni Morandi ad Amadeus: i programmi su Rai 1

Il daytime infrasettimanale è stato confermato in blocco e partirà nella giornata di lunedì 12 settembre. Alle 9 si comincia con Unomattina. A seguire Storie Italiane di Eleonora Daniele, alle 9.55, e a seguire È Sempre Mezzogiorno con Antonella Clerici (alle 11.55). Dopo il tg delle 13.30, spazio a Serena Bortone e il suo Oggi è un altro Giorno alle 14. Nel pomeriggio ci sarà la soap Il Paradiso delle Signore, che torna con la settima stagione. Alle 17.05 ecco Alberto Matano con La Vita in Diretta.

Il sabato ci sarà, dal 17 settembre alle 6, Pino Strabioli con Il Caffè di Raiuno. Dalle 8.35 del 17 settembre via alla coppia Tiberio Timperi e Monica Setta, con Ingrid Muccitelli, per Unomattina in Famiglia. A seguire Vira Carbone con Buongiorno Benessere (alle 10.20 dal 17 settembre) e Federico Quaranta con Il Provinciale (alle 11.20 dal 10 settembre). Linea Verde triplica: ci sarà Linea Verde Start e Linea Verde Explora (alle 12 dal 17 settembre). A seguire, alle 12.20 del 17 settembre, Marcello Masi e Federica De Denaro con Linea Verde Life. Il pomeriggio ecco Linea Blu con Donatella Bianchi e Fabio Gallo fino al 15 ottobre, Passaggio a Nord Ovest con Alberto Angela alle 15 dal 17 settembre, A Sua Immagine con Lorena Bianchetti alle 16 e Italia Sì con Marco Liorni. Dal 24 dicembre alle 14 tornano Massimiliano Ossini, Giulia Capocchi e Lino Zani con Linea Bianca. La domenica Unomattina in Famiglia (alle 6.30), poi Paesi che Vai… di Livio Leonardi (alle 9.40 dal 2 ottobre) e A Sua Immagine di Lorena Bianchetti (alle 10.30, con all’interno la Santa Messa e l’Angelus di Papa Francesco). Segue Linea Verde condotto da Beppe Convertini e Peppone (alle 12.20 dal 18 settembre). Dalle 14, storico appuntamento con Mara Venier e la sua Domenica In dall’11 settembre. Alle 17.20 Francesca Fialdini con Da Noi… A Ruota Libera dal 18 settembre. L’Eredità con Flavio Insinna torna il 31 ottobre.

Prof no vax a scuola, Pregliasco: "Errore non vaccinarsi"/ Rusconi: "Problema loro"

Dal 30 settembre si scaldano i motori di Tale e quale show con Carlo Conti che ha confermato in giuria Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, più un imitatore diverso in ogni puntata, mentre Gabriele Cirilli farà da “coach” con lezioni speciali. Dal 19 dicembre Go Gianni Go di Gianni Morandi, un one man show con tanti ospiti e che mette al centro la musica, per celebrare i 60 anni della carriera dell’artista. Un capitolo a parte su Amadeus: dall’11 settembre I Soliti Ignoti, il 17 e 24 settembre e l’1 ottobre Arena 60 70 80 e 90, mentre il 31 dicembre si saluta il 2022 con L’Anno che verrà. Dopo lo speciale di Natale, Alberto Angela porterà su Rai 1 dal 28 dicembre Meraviglie – La penisola dei tesori.

Programmi Rai: Cattelan trasloca su Rai 2

Per quanto riguarda Rai 2, la novità principale riguarda la cancellazione di Detto Fatto. Il programma condotto da Bianca Guaccero dedicato al mondo dei tutorial non è stato confermato. Infatti dopo l’appuntamento con il talk show Ore 14, incentrato sull’attualità e la cronaca nera, ci sarà Pierluigi Diaco con il suo Bella mà, seguito da un programma dedicato al mondo fattuale condotto da Mia Ceran. Tra le novità di Rai 2 ci sarà anche Alessia Marcuzzi, che torna in Rai dopo tanti anni in Mediaset. Per lei un nuovo programma, Boomerissima, dal 22 novembre. Uno show nuovo cucito su misura per lei. Da novembre, i telespettatori potranno seguire sulla Rai il suo programma: un varietà ricco di ospiti con un confronto tra generazioni, la sua e quella dei millennials. L’ispirazione è nata dal rapporto con suo figlio Tommaso, come ha spiegato lei stessa. Nino Frassica, oltre che a Che tempo che fa, sarà a Il Collegio, che torna dal 27 settembre. Un giorno prima riparte Stasera tutto è possibile, mentre dal 22 novembre Stefano De Martino condurrà Bar Stella. Sing sing sing doveva essere una delle novità del palinsesto Rai, ma secondo quanto riportato prima da Sorrisi e poi da Giuseppe Candela su Twitter è stato rimandato a data da destinarsi. Ci sarà anche un nuovo gioco, Una scatola al giorno, con Paolo Conticini alla conduzione: si comincia dal 10 ottobre. Dopo oltre 15 anni Alba Parietti torna alla conduzione di uno show: dal 7 novembre sarà alla guida di Non sono una signora. Dal 13 settembre Epcc – E poi c’è Cattelan, che trasloca su Rai 2. C’è grande curiosità per Nudi per la vita, in onda dal 12 settembre con Mara Maionchi ad affrontare un tema importante come la prevenzione dei tumori al seno e alla prostata. Al suo fianco il coreografo Marcello Sacchetta. Dal 12 settembre torna I fatti vostri, due giorni dopo Chi l’ha visto?. Confermato Citofonare Rai2 da domenica 18 settembre.

Programmi Rai: Cristiano Malgioglio su Rai 3

Per quanto riguarda invece Rai 3, ci sarà la conferma della prima serata del venerdì dedicata al cinema italiano. Con la Mostra di Venezia partirà il programma “Italiani in Mostra” con un ciclo di 5 film legati proprio al Festival e presentati in prima visione. Confermatissimo Un Posto al Sole con la 26esima stagione, mentre l’altra conferma riguarda Dottori in Corsa 2022 con Federica Sciarelli che racconta le storie dei piccoli dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, che ha accolto le vittime della guerra in Ucraina. Come di consueto, ripartirà dagli inizi di ottobre Che tempo che fa al cui timone ci sarà sempre Fabio Fazio, che nel 2023 festeggerà 40 anni di carriera in tv. Per Rai 3 la grande novità è Cristiano Malgioglio, dal 1° dicembre alla guida di Mi casa es tu casa, che dialogherà con vari ospiti nella sua casa romana. Ribelli invece comincia dal 10 settembre. Amore Criminale riprenderà dal 20 ottobre. Capitolo informazione: da lunedì 29 agosto su Rai 3 in prima serata Il cavaliere e la torre.











© RIPRODUZIONE RISERVATA