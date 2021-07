Pronostici Argentina Brasile/ Finale Copa America 2021: quote e previsioni

PRONOSTICI ARGENTINA BRASILE: CHI VINCE LA COPA AMERICA 2021?

I pronostici di Argentina Brasile riguardano la finale di Copa America 2021: si gioca al mitico Maracanã di Rio de Janeiro, alle ore 2:00 della mattina italiana di domenica 11 luglio, e non poteva esserci conclusione migliore per assegnare il titolo sudamericano, al netto ovviamente delle altre nazionali che si sono date battaglia nelle ultime settimane e hanno fatto più o meno bene. Argentina Brasile è per definizione LA partita a queste latitudini, e non solo: due anni fa fu la semifinale di Copa America, mentre bisogna tornare al 2007 per trovare l’ultima sfida valsa il titolo.

Il nostro compito, introducendovi ai pronostici di Argentina Brasile, è quello di provare a capire quale delle due squadre sia favorita nella finale di Copa America 2021: ci faremo aiutare dalle quote ufficiali emesse dai bookmaker per avere un riferimento numerico sempre molto utile, ma andremo anche ad analizzare alcuni dei trend e delle statistiche principali che sono legati a questa sfida e che la accompagnano idealmente. Come sempre, ovviamente, la risposta la fornirà il campo e potrebbe essere diversa dalle previsioni…

PRONOSTICI ARGENTINA BRASILE: LE QUOTE

Per i pronostici di Argentina Brasile possiamo dunque iniziare con il dire che la Seleçao è favorita: si tratta della nazionale campione in carica, e nel corso della Copa America 2021 ha convinto maggiormente sul piano di gioco e risultati. In più, andrebbe forse citato il fatto che l’Argentina non vince questo trofeo dal 1993, ed è anche l’ultima volta in cui ha festeggiato qualcosa: sono passati 28 anni, e già nell’epoca di Leo Messi sono state perse tre finali di Copa America e una dei Mondiali. La Pulce si ritirerà con zero trofei di nazionale? Sembra assurdo pensarlo ma per il momento è così, e secondo l’agenzia Snai anche per questa notte le cose per il numero 10 di Barcellona e Seleccion sembrano essere complicate: infatti, il segno 1 che regola la vittoria dell’Argentina vale 3,90 volte l’importo investito, mentre il segno 2 su cui puntare per il successo del Brasile vi farebbe guadagnare 2,05 volte quello che avrete messo sul piatto. Dunque, la Seleçao parte con i favori del pronostico nella finale di Copa America 2021; abbiamo poi l’ipotesi del pareggio che, regolata dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 3,10 volte la giocata con questo bookmaker.

