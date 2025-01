PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: ATTENZIONE ALLA RIPARTENZA!

Ci sono naturalmente i dati delle varie squadre nei rispettivi campionati nazionali sui quali basarsi, ma attenzione alle insidie che potrebbero nascondere i pronostici Champions League, che tornano protagonisti oggi, martedì 21 gennaio 2025, dopo ben sei settimane di assenza. Vero che nelle passate edizioni la sosta durava ancora di più, però è anche vero che si passava ai turni ad eliminazione diretta, quindi il cambiamento era totale: adesso invece siamo ancora nel lunghissimo girone unico, ma forse con equilibri potenzialmente diversi. Per orientarci, come sempre analizziamo quote e favoriti…

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: ATALANTA STURM GRAZ

Subito qualche parola sulla partita di Bergamo, perché Atalanta Sturm Graz spicca non solo nell’ordine cronologico. Questa è francamente una partita da vincere per la Dea di Gian Piero Gasperini, forte del fattore campo e di ben 8 punti di vantaggio in classifica rispetto agli austriaci. Il cammino fino a questo momento è stato buonissimo, sarebbe un delitto metterlo a rischio con un risultato negativo. Certo, l’Atalanta è reduce da un vero tour de force nelle competizioni nazionali, ma per i pronostici Champions League sembra essere tutto chiaro: lo pensa anche l’agenzia Snai, che quota il segno 1 a 1,19, dandolo quindi praticamente per certo.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: BRUGES JUVENTUS

Può essere una partita in Belgio più difficile di una vittoria contro il Manchester City? A primo impatto sembrerebbe impossibile, ma Bruges Juventus metterà i bianconeri di Thiago Motta di fronte a una rivale che in classifica ha un solo punto in meno e quindi sogna in grande. Attenzione quindi nei pronostici Champions League a un match potenzialmente più ostico del previsto: il segno 2 è comunque favorito per Snai (2,15), ma quota 3,30 per il segno 1 e 3,40 per un pareggio ci indicano come nulla sia scontato…