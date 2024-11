VIDEO YOUNG BOYS ATALANTA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadion Wankdorf di Berna l’Atalanta vince in trasferta per 6 a 1 anche contro lo Young Boys come vedremo nelle immagini del video Young Boys Atalanta con i gol e gli highlights. Nel primo tempo la partita sembrerebbe mettersi subito in discesa per i nerazzurri riuscendo infatti a spezzare l’equilibrio iniziale immediatamente al 9′ per merito della rete segnata da Retegui, su suggerimento di De Ketelaere.

7Tuttavia, i gialloneri non si lasciano impressionare e rispondono anzi trovando il gol del pareggio subito all’11’ grazie a Ganvoula, protagonista con un colpo di testa vincente sul calcio d’angolo battuto da Ugrinic. Passano i minuti e la Dea insiste tornando avanti con l’ottimo De Ketelaere, bravo a capitalizzare il passaggio di Kossounou al 28′. Lo stesso De Ketelaere torna quindi ad essere uomo assist regalando a Kolasinac al 32′ ed a Retegui al 39′ due suggerimenti smarcanti che valgono il poker all’intervallo.

Nel secondo tempo prosegue il De Ketelaere show con la doppietta completata pure dall’ex milanista con la complicità di Pasalic al 56′ a conferma di come la situazione non sia affatto cambiata rispetto alla frazione di gioco precedente. Nel finale Kolasinac si vede annullare un gol per fuorigioco al 74′ e nel recupero al 90’+1′ c’è spazio anche per la sesta rete con Samardzic, autore di un’azione personale.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro lituano Manfredas Lukjančukas ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Colley al 44′ ed Elia al 74′ da un lato, Brescianini al 45′ dall’altro. I tre punti conquistati lontano dal proprio campo in questa quinta giornata della competizione continentale permettono all’Atalanta di portarsi a quota 11 nella classifica della Champions League 2024/2025 mentre lo Young Boys non si muove, rimanendo infatti bloccato a zero.

