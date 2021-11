Pronostici Champions League/ Quote e previsioni per le partite, 5^ giornata

Dopo la sosta per le Nazionali, i pronostici Champions League tornano in occasione delle partite della quinta giornata della fase a gironi, che tra oggi e domani saranno al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, naturalmente desiderosi di seguire altre partite del massimo torneo calcistico europeo per club, che torna ad emozionarci e potrebbe già regalarci più di un verdetto, perché si entra ormai nel gran finale dei gironi di Champions League.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Champions League e che cosa ci attenderà tra oggi e domani, martedì 23 e mercoledì 24 novembre 2021, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Champions League a partire dalle due sfide che vedranno già oggi scendere in campo le prime due squadre italiane impegnate in questa settimana, cioè naturalmente Young Boys Atalanta e Chelsea Juventus, in programma entrambe con fischio d’inizio alle ore 21.00.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE

YOUNG BOYS ATALANTA

Sfida delicatissima e di conseguenza molto importante anche per i pronostici Champions League, l’Atalanta sarà di scena in Svizzera contro lo Young Boys già superato per 1-0 all’andata a Bergamo e dopo la vittoria sfiorata tre settimane fa contro il Manchester United, che avrebbe scritto un’altra pagina di grande storia europea per la Dea. Nulla comunque è compromesso, sarebbe però assai prezioso riuscire a vincere a Berna per avvicinare lo storico traguardo della terza qualificazione consecutiva per gli ottavi di finale di Champions League.

Dobbiamo osservare che pure l’agenzia di scommesse sportive Snai sembra fiduciosa circa le possibilità dell’Atalanta in casa dello Young Boys, infatti il segno 2 è quotato a 2,00 volte la posta in palio.

CHELSEA JUVENTUS

Partita di enorme prestigio, ma tutto sommato non così importante per la Juventus: onore agli uomini di Massimiliano Allegri, che vincendo nella quarta giornata contro lo Zenit San Pietroburgo hanno già acquisito la matematica certezza della qualificazione per gli ottavi di finale di Champions League. A Stamford Bridge contro i campioni d’Europa in carica si annuncia comunque una bella partita, cercando il bis del successo per 1-0 allo Stadium, a settembre.

Parte però favorito il Chelsea, che gioca in casa e ha pure più bisogno di punti rispetto alla Juventus: ecco perché l’agenzia di scommesse sportive Snai propone il segno 1 per la vittoria inglese ad appena 1,70 volte la posta in palio.



