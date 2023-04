PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE/ Previsioni e quote: Inter favorita per la semifinale

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: FOCUS INTER BENFICA

Nell’analisi dei pronostici di Champions League dobbiamo chiaramente parlare anche di Inter Benfica: come già sappiamo i nerazzurri sono parecchio vicini alla qualificazione in semifinale, forti del 2-0 con cui hanno espugnato l’Estadio Da Luz otto giorni fa. Adesso giustamente l’Inter crede nella possibilità di completare l’opera; il Benfica è squadra ostica e che sa giocare molto bene, ma andare a segnare tre gol a San Siro senza subirne è impresa comunque molto complicata, soprattutto per il livello che la Beneamata sta tenendo in Champions League.

L’agenzia Snai infatti indica nell’Inter la squadra favorita per la vittoria: leggendo i pronostici di Champions League scopriamo che il segno 1 per la vittoria della squadra di Simone Inzaghi vi farebbe guadagnare 2,10 volte quello che avrete messo sul piatto, per contro il segno 2 che regola l’ipotesi della vittoria del Benfica ha un valore che con questo bookmaker ammonta a 3,50 volte la vostra giocata. Infine il segno X, sul quale puntare per il pareggio, porta in dote una vincita che corrisponde a 3,50 volte l’importo investito, dunque valore identico a quello del successo esterno delle Super Aquile. (agg. di Claudio Francrschini)

SU CHI SCOMMETTERE?

I pronostici Champions League tornano a farci compagnia naturalmente anche per le partite di ritorno dei quarti di finale, che tra oggi e domani saranno al centro dell’attenzione pure degli appassionati di scommesse. Il massimo torneo calcistico europeo per club è ormai entrato nella sua fase più appassionante, perché sono rimaste solamente otto squadre a contendersi la Champions League e questi sono i giorni dei verdetti che ridurranno ad appena quattro le formazioni che potranno ancora continuare a sognare. Quindi le emozioni sono garantite, perché il livello è sempre più alto e anche perché ben tre squadre italiane sono ancora in lizza, come non succedeva dal 2006 nei quarti, con la concreta speranza di un derby in semifinale.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Champions League e che cosa ci attenderà tra oggi e domani, martedì 18 e mercoledì 19 aprile 2022, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Champions League a partire da Napoli Milan, la sfida che oggi naturalmente ci interesserà in maniera speciale e che sarà in programma (come tutte le altre) con fischio d’inizio alle ore 21.00.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE

PRONOSTICO NAPOLI MILAN

Sfida di grande fascino anche per i pronostici Champions League, parliamo volentieri di Napoli Milan: i campioni d’Italia “in pectore” affrontano coloro che portano lo scudetto sul petto, la sfida fu leggendaria a fine anni Ottanta ma stavolta si scrive un capitolo di assoluto prestigio, con i quarti di Champions League. La stagione direbbe che il Napoli è favorito, l’attualità racconta una storia un po’ diversa, perché in questo mese di aprile il Milan ha già battuto per ben due volte i partenopei, prima con il clamoroso 0-4 al Maradona in campionato, poi con la vittoria di misura con gol di Bennacer nell’andata di questo quarto di finale, esito che adesso concede un piccolo ma prezioso vantaggio a Stefano Pioli.

Le quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Napoli Milan di questa sera al San Paolo per il ritorno dei quarti di Champions League danno per favorita la squadra padrona di casa: il segno 1 è infatti quotato a 1,75 per un successo del Napoli, mentre poi si sale a quota 3,65 sul segno X in caso di un pareggio che farebbe felici i rossoneri, infine ecco che un successo esterno da parte del Milan varrebbe ben 5,00 volte la posta in palio per chi punterà sul segno 2 per la partita allo stadio Diego Armando Maradona, che coronerebbe la qualificazione del Diavolo.











