È nuovamente tempo di parlare di pronostici Champions League: mercoledì 18 settembre prosegue infatti la prima giornata di questa prima fase totalmente innovativa, con una classifica unica nella quale le 36 squadre, che giocano otto partite ciascuna contro sette avversarie diverse, si sfidano per qualificarsi agli ottavi di finale o timbrare il pass per i playoff. Da vedere tutto, ma noi adesso con i pronostici Champions League ci dobbiamo concentrare sulle singole partite: mercoledì per esempio sono in campo altre due delle cinque squadre italiane presenti nel torneo, e di conseguenza dobbiamo partire dalle loro gare.

Possiamo solo dire, a corredo del viaggio che faremo attraverso i pronostici Champions League, che come già in altri contesti e negli anni precedenti proveremo a ipotizzare come possano andare le cose sui campi, prendendo in esame le partite più interessanti e facendoci aiutare dalle quote che bookmaker e agenzie ufficiali emettono costantemente, che derivano dalle giocate degli appassionati. Fatta questa debita premessa, addentriamoci ora concretamente nei pronostici Champions League, come già detto iniziando la nostra valutazione dalle sfide che riguardano le italiane in campo mercoledì 18 settembre.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: BOLOGNA SHAKHTAR

I pronostici Champions League ci consegnano una storica Bologna Shakhtar: prima volta di sempre per i felsinei in questo torneo, escludendo l’avventura nella vecchia Coppa dei Campioni, grazie allo straordinario lavoro di Thiago Motta che ora ha passato il testimone a Vincenzo Italiano. Il suo Bologna in campionato deve ancora vincere e non è partito benissimo, segno che questo capolavoro non sarà facile da replicare; in più lo Shakhtar Donetsk è avversaria tosta perché abituata a giocare in questi contesti, ed esperienza e tensione in questa partita di esordio nel girone unico potrebbero essere fattori anche determinanti.

Nonostante questo l’agenzia Snai, che ha tracciato i pronostici Champions League, ci dice di un Bologna favorito: il segno 1 per la sua vittoria vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,85 volte quanto messo sul piatto, arriviamo per contro ad un valore di 4,25 volte la giocata per il segno 2 che regola il successo esterno dello Shakhtar. L’ipotesi del pareggio, che come sempre viene identificata dal segno X, con questo bookmaker porta in dote una vincita che equivale a 3,45 volte l’importo che avrete pensato di investire sulla partita dello stadio Dall’Ara.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: MANCHESTER CITY INTER

Studiando i pronostici Champions League bisogna parlare di Manchester City Inter: riedizione della finale del 2023 che gli inglesi avevano vinto grazie al gol di Rodri, grande rimpianto per un’Inter che se l’era ampiamente giocata e che poi l’anno scorso è caduta presto, ai rigori contro l’Atletico Madrid. Simone Inzaghi ci crede, sa di avere a disposizione una squadra che può fare strada perché rodata e competitiva, ma dall’altra parte il Manchester City di Pep Guardiola è una corazzata già partita alla grande in Premier League, e per di più con Erling Haaland che nelle prime quattro giornate ha segnato 9 gol.

Sarà durissima e così la pensa anche la Snai secondo quanto leggiamo con i pronostici Champions League: il segno 1 per la vittoria del Manchester City ha un valore che ammonta a 1,53 volte la vostra giocata, invece il segno 2 che regola l’affermazione dell’Inter ha a corredo un guadagno di 5,50 volte la posta in palio. Non è lontanissimo il segno X, sul quale dovrete puntare per il pareggio: in questo caso il bookmaker di cui stiamo parlando vi premierebbe con una vincita che equivale a 4,25 volte la cifra che avrete pensato di investire sulla partita che si gioca all’Etihad Stadium.