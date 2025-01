PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: PER GLI ULTIMI VERDETTI!

L’attesa è altissima per i pronostici Champions League, perché naturalmente oggi, mercoledì 29 gennaio 2025, si decideranno tutti i verdetti della fase campionato a girone unico, quindi la posta in palio sarà altissima su quasi tutti i campi. Le variabili da considerare sono molte, naturalmente potrebbero incidere le motivazioni e gli obiettivi in classifica, in più ci sarà il fascino della contemporaneità di ben 18 partite, ne indichiamo alcune particolarmente significative in ottica italiana, sulle quali ci concentriamo per quote e favoriti…

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: BARCELLONA ATALANTA

Non ci sarebbe neanche bisogno di spiegare perché Barcellona Atalanta sarà la partita più attesa. La Dea di Gian Piero Gasperini è ancora una volta attesa da una potenziale pagina di storia, perché dopo la goleada contro lo Sturm Graz c’è nel mirino la qualificazione immediata agli ottavi, anche se per farcela servirebbe un’impresa a Barcellona. Un aiuto potrebbe arrivare dal fatto che i blaugrana sono già qualificati, ma per i pronostici Champions League la missione resta complicata. Lo pensa anche l’agenzia Snai, che quota il segno 2 a 4,25, comunque non così impossibile per gli orobici.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: DINAMO ZAGABRIA MILAN

Per i pronostici Champions League spendiamo il nostro secondo approfondimento del giorno su Dinamo Zagabria Milan, perché i rossoneri arrivano nella capitale della Croazia a caccia dei punti che garantirebbero gli ottavi dopo la vittoria contro il Girona, che è stata addirittura la quinta consecutiva. A mettere ulteriore pepe ci sarà l’incrocio con Fabio Cannavaro che è l’allenatore della Dinamo, per le quote Snai c’è grande ottimismo sul Diavolo, infatti il segno 2 è quotato a 1,50, ad indicare gli ospiti come grandi favoriti per la vittoria stasera.