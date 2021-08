Pronostici Chelsea Villarreal, Supercoppa UEFA/ Quote e previsioni per la finale

PRONOSTICI SUPERCOPPA UEFA: LE QUOTE PER LA FINALE CHELSEA VILLARREAL

Eccoci qui: questa sera alle ore 21.00 presso il Windsor park di Belfast andrà in scena la finale della Supercoppa UEFA Chelsea e Villarreal, di cui ora esamineremo da vicino pronostici e quote. L’attesa è grande: dopo un’estate ricchissima di grandissimo calcio, tra europei, olimpiadi e amichevoli di prestigio, si fa sul serio per le competizioni targate UEFA e dato il via ai primi turni della nuova stagione 2021-22, è tempo ora anche si chiuder il quadro degli eventi passati.

Con la finale della Supercoppa UEFA Chelsea e Villarreal consegneremo dunque l’ultimo trofeo continentale dell’anno scorso: da una parte ecco i Blues di Tuchel, che impegnati in un gran mercato, puntano a fare proprio il titolo, dopo aver già messo in bacheca una storica Champions league. A interrompere i sogni di gloria inglese Unai Emery e il suo Villarreal, campione d’Europa league, ma pure formazione che sulla carta oggi non parte con il favore dei pronostici per la Supercoppa UEFA. Andiamo a scoprire perchè.

PRONOSTICI CHELSEA VILLARREAL, SUPERCOPPA UEFA: SPAGNOLI SFAVORITI MA…

Abbiamo accennato prima che per i pronostici della Supercoppa UEFA, per la finale tra Chelsea e Villarreal, il club spagnolo non pare godere, almeno nelle quote assegnate, del favore al trionfo. Detto che comunque trattandosi di una finale secca il colpo di scena è sempre dietro l’angolo, va anche notato che il Sottomarino giallo non ha dato grandi segnali di solidità nelle ultime settimane. Nel pre season, nelle ben sei amichevoli estive disputate, gli spagnoli hanno recuperato solo pareggi, se non sconfitte con squadre come Leicester e Marsiglia: cattivi segnali in vista dello scontro di stasera contro i Blues, squadra che invece è uscita rafforzata dal pre season.

Ottimo mercato e giocatori che pur aggregatisi tardi per impegni con le rispettive nazionali, hanno ben convinto nelle ultime settimane. Ottimi poi i risultati e le prestazioni recuperate vin qui dagli inglesi negli ultimi test, anche contro club come Arsenal e Tottenham. Certo si trattano solo di amichevoli per cui non possiamo dargli troppo peso nello stilare il pronostico Chelsea e Villarreal Supercoppa UEFA, ma è evidente che sulla carta i Blues paiono oggi più pronti. Non ci stupiamo allora che nell’1×2 della finale il portale di scommesse Eurobet dia a 1.68 il successo del Chelsea contro il più elevato 5.30 segnato per la vittoria del Villarreal, con l’x a 3.60. Chissà però che accadrà in campo!



