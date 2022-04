Pronostici Conference League/ Quote e previsioni, andata quarti di finale

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: LE PREVISIONI SULL’ANDATA DEI QUARTI

È giunto il momento di studiare i pronostici di Conference League: giovedì 7 aprile è il giorno dedicato alle partite che sono valide per l’andata dei quarti di finale, dunque ci stiamo avvicinando a grandi passi alla conclusione di questa prima edizione di un torneo che ha certamente fatto parlare di sé fin dalla nascita, ma che al netto di tutto ha comunque regalato parecchie emozioni e, anche se le big non giocano qui, potrebbe consegnarci una Roma campione per tornare a sollevare un trofeo internazionale dal quale gli stessi giallorossi potrebbero ripartire alla grande.

Con l’analisi dei pronostici di Conference League noi vogliamo ovviamente fare il punto della situazione andando a valutare le quattro partite che verranno disputate: ci faremo aiutare dalle quote che i bookmaker hanno emesso ufficialmente, provando a capire in anticipo come potrebbero andare le cose nell’andata dei quarti, che essendo sfide tra chi è rimasto in corsa possono davvero avere un qualunque esito, specie se giocate sulla distanza dei 180 minuti.

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: BODO/GLIMT ROMA

Naturalmente con i pronostici di Conference League non possiamo che partire da Bodo/Glimt Roma. I giallorossi tornano sul luogo del delitto: lo scorso autunno all’Aspmyra avevano incrociato i norvegesi nel match di andata del girone e avevano perso con un clamoroso 6-1, data epocale che aveva generato la famosa sfuriata di José Mourinho nei confronti delle sue seconde linee, da quel momento molto meno utilizzate. Anche al ritorno il Bodo/Glimt aveva evitato la sconfitta, ma poi il girone lo aveva vinto la Roma; i giallorossi naturalmente restano superiori per valore della rosa ed esperienza, in più la squadra di Kjetil Knutsen ha ripreso adesso il suo campionato e nel corso del calciomercato invernale ha perso qualche elemento importante. Anche per questo l’agenzia Snai ci dice di una squadra giallorossa favorita nei pronostici di Conference League: il segno 2 per la vittoria della Roma vale 1,92 volte la puntata contro il valore di 3,60 che accompagna il segno 1 su cui puntare per il successo casalingo del Bodo/Glimt, poi abbiamo il segno X che regola il pareggio e vi farebbe intascare una vincita corrispondente a 3,60 volte l’importo investito.

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: LEICESTER PSV

Forse Leicester Psv, di cui parliamo per i pronostici di Conference League, è la partita più interessante del lotto: un match tra due squadre che starebbero molto bene anche al piano superiore, e infatti le Foxes hanno disputato il girone di Europa League arrivando al terzo posto alle spalle di Spartak Mosca e Napoli. Una delusione, ma del resto in questa stagione il Leicester ha faticato a trovare il suo ritmo anche in Premier League, a differenza del 2020-2021 in cui fino all’ultima giornata aveva lottato per la Top 4 rimanendo a lungo in seconda posizione; dove si trova il Psv in Eredivisie, staccato di 4 punti dall’Ajax dopo il pirotecnico 3-3 contro il Twente. Per i pronostici di Conference League abbiamo le quote emesse dall’agenzia Snai, secondo cui gli inglesi partono favoriti: il segno 1 che regola la loro vittoria vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 2,15 volte quanto messo sul piatto, per contro abbiamo il segno 2 che regola la vittoria del Psv e vale 3,15 volte la puntata. Con questo bookmaker invece il segno X per il pareggio porta in dote una somma che ammonta a 3,45 volte l’importo che avrete investito.











