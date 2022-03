Risultati Conference League/ Diretta gol live score ritorno ottavi, 17 marzo

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: TOCCA ALLA ROMA!

I risultati Conference League tornano protagonisti oggi, giovedì 17 marzo 2022: nelle prossime ore si chiuderà infatti con le partite di ritorno il turno degli ottavi di finale, che di conseguenza ci darà tutti i suoi verdetti indicando i nomi delle otto squadre che avanzeranno ai quarti della Conference League 2021-2022, prima edizione della neonata terza Coppa europea che riporta il numero delle competizioni Uefa per club come nel XX secolo.

Dobbiamo ricordare che a parità di gol segnati fra andata e ritorno non valgono più doppio le reti segnate in trasferta e di conseguenza in questi casi (doppio pareggio o una vittoria per parte con lo stesso scarto) si dovrà sempre procedere ai tempi supplementari e poi eventualmente anche ai calci di rigore per decretare chi avrà la meglio negli otto confronti della Conference League che saranno in programma stasera, con orari rovesciati rispetto a sette giorni fa in occasione delle partite d’andata.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: TUTTE LE PARTITE

Andiamo allora a scoprire più nel dettaglio il programma di tutte le partite che ci daranno oggi i risultati Conference League per il ritorno degli ottavi di finale. Si comincerà alle ore 18.45 con i primi quattro incontri, che saranno AZ Alkmaar Bodø/Glimt, Basilea Olympique Marsiglia, Copenaghen PSV Eindhoven e Rennes Leicester, mentre alle ore 21.00 l’appuntamento sarà con Feyenoord Partizan, Gent Paok Salonicco, Lask Linz Slavia Praga e Roma Vitesse, che vedrà i giallorossi partire dalla vittoria per 0-1 in Olanda.

Questo significa che la partita d’andata consegna ai giallorossi di José Mourinho una situazione ideale in ottica qualificazione ai quarti di finale di Conference League, che la Roma otterrà sia in caso di vittoria sia con un pareggio, mentre una sconfitta con un solo gol di scarto darebbe comunque un’altra possibilità ai tempi supplementari. L’obiettivo della Roma sarà tuttavia sicuramente di chiudere la pratica senza faticare troppo, pensando che domenica ci sarà il derby…

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE, RITORNO OTTAVI

Ore 18.45

AZ Alkmaar Bodø/Glimt (andata 1-2)

Basilea Olympique Marsiglia (1-2)

Copenaghen PSV Eindhoven (4-4)

Rennes Leicester (0-2)

Ore 21.00

Feyenoord Partizan (5-2)

Gent Paok Salonicco (0-1)

Lask Linz Slavia Praga (1-4)

Roma Vitesse (1-0)









