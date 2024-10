PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: LE QUOTE SULLE PARTITE DELLA 1^ GIORNATA

Con i pronostici Conference League siamo finalmente pronti a lanciare le ipotesi e le previsioni sulle partite che giovedì 3 ottobre si giocano per la prima giornata: anche in questo caso bisogna dire che, come per le altre due coppe europee che hanno già preso il via, la formula è cambiata e prevede un girone unico con una classifica che comprende 36 squadre, ciascuna delle quali giocherà otto gare (quattro in casa, le altre in trasferta) per andare a caccia della qualificazione agli ottavi o un piazzamento nei playoff, dunque è anche difficile capire lo stato dell’arte perché è tutto nuovo e bisognerà abituarsi alla cosa.

Formazioni Fiorentina The New Saints/ Quote, Adli come fulcro? (Conference League, 3 ottobre 2024)

Intanto parlando dei pronostici Conference League possiamo dire che in questa competizione ci sono alcune squadre che almeno sulla carta sembrano avere qualcosa in più delle altre, certamente Chelsea e Fiorentina ma potremmo citare anche il Betis; altre che sfruttando l’allargamento delle partecipanti sono riuscite a qualificarsi al girone e adesso sognano il colpo grosso, anche se naturalmente non sarà affatto semplice. Con i pronostici Conference League iniziamo dunque il nostro viaggio attraverso le partite che si giocheranno tra poco per la prima giornata, anche questo scenario non è di abbordabilissima lettura ma proveremo a dire la nostra con l‘aiuto delle quote dei bookmaker.

Diretta/ Sorteggio Conference League 2024/2025 video streaming tv: le sfide più interessanti! (30 agosto)

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: ECCO LE PREVISIONI

FOCUS FIORENTINA THE NEW SAINTS

Naturalmente per i pronostici Conference League iniziamo la nostra analisi da Fiorentina The New Saints: il nuovo esordio dei viola rappresenta la terza partecipazione consecutiva in questa competizione, nella quale la Fiorentina ha sempre raggiunto la finale ma l’ha anche sempre persa. Adesso può arrivare l’occasione per fare i conti con un trofeo internazionale, Raffaele Palladino guida una squadra rinnovata rispetto al ciclo di Vincenzo Italiano ma che ha ancora qualche difetto strutturale, pur se per competere in questa Conference League, al netto di qualche big (il Chelsea su tutte) potrebbe essere più che sufficiente questa rosa.

Avversarie Fiorentina/ Lask Linz e Guimaraes per i viola! Sorteggio Conference League 2024-2025 (30 agosto)

Intanto l’esordio contro i gallesi del The New Saints è del tutto abbordabile, e lo dicono anche le quote che l’agenzia Snai ha tracciato per i pronostici Fiorentina The New Saints: infatti il segno 1 che regola la vittoria interna dei viola vi farebbe guadagnare soltanto 1,07 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, per contro arriviamo ad un valore di ben 20,00 volte l’investimento sul segno 2, per il successo della formazione gallese. Infine il segno X, sul quale ovviamente puntare per il pareggio: la quota è alta anche in questo caso, perché stiamo parlando di una vincita che equivarrebbe a 10,00 volte l’importo che avrete pensato di investire.