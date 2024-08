RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: SI DEFINISCE IL GIRONE!

Serata appassionante quella dei risultati Conference League: giovedì 29 agosto si giocano ben 22 partite per il ritorno dei playoff, e dunque siamo finalmente arrivati al momento in cui conosceremo l’intero quadro del girone da 36 squadre che rappresenterà l’inizio della fase finale, grande novità introdotta dalla Uefa per tutte le sue coppe europee. I risultati Conference League riguardano ovviamente anche la Fiorentina, la nostra unica rappresentante nel torneo: i viola all’andata non sono andati oltre un 3-3 casalingo contro la Puskas Academia, stasera dunque si trasferiscono a Felcsut in Ungheria sapendo di poter centrare il risultato giusto, ma anche che bisognerà dare poco per scontato.

È chiaramente difficile presentare i risultati Conference League tenendo conto dell’intera programmazione: ventidue partite sono tante, noi proveremo a concentrarci su quelle più importanti tenendo conto del fatto che la Fiorentina avrà ovviamente uno spazio dedicato, ma ci sono tante altre protagoniste che ci terranno compagnia questa sera e allora andiamo appunto a fare il quadro della situazione mentre aspettiamo che i risultati Conference League ci facciano compagnia per questo intenso, intrigante e decisamente lungo ritorno dei playoff, oggi giovedì 29 agosto.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: IL CONTESTO

Nel presentare i risultati Conference League per il ritorno dei playoff dobbiamo dire anche che il girone da 36 squadre sarà composto non solo dalle vincenti di queste sfide: in questo caso parliamo di 24 squadre perché due partite sono andate in scena ieri, mancano poi dodici partecipanti che arriveranno, e questa è una consuetudine che è rimasta nei turni preliminari e di qualificazione, dai playoff di Europa League che allo stesso modo avranno luogo questa sera. I risultati Conference League sono interessanti anche perché non ci sono squadre che si qualificano direttamente al girone: tutte devono superare almeno un turno di qualificazione.

È il caso anche della Fiorentina, come di tutte le rappresentanti delle grandi federazioni: il Chelsea riparte dal 2-0 che ha rifilato al Servette a Stamford Bridge, il Betis ha vinto con lo stesso punteggio in casa del Kryvbas (squadra slovacca), il sorprendente Heidenheim che rappresenta la Germania invece ha ottenuto un 2-1, sempre in trasferta, contro l’Hacken. Queste le squadre principali cui naturalmente vanno aggiunti i francesi del Lens, reduci dal 2-1 al Panathinaikos che dà più di uno spiraglio ai greci. Tra poco scopriremo tutto, adesso per i risultati Conference League presentiamo il quadro completo delle partite per il ritorno dei playoff.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: RITORNO PLAYOFF

ore 16:00 Astana Brann

ore 18:00 HKJ KI Klaksvik

ore 18:00 Zira Omonia Nicosia

ore 18:30 Ruzombeok Noah

ore 19:00 Olimpia Lubiana Rijeka

ore 19:00 Paks Mlada Boleslav

ore 19:00 Paphos Cluj

ore 19:00 Trabzonspor San Gallo

ore 19:30 The New Saints Panevezys

ore 20:00 Cercle Brugge Wisla Cracovia

ore 20:00 Drita Legia Varsavia

ore 20:00 Kilmarnock Copenaghen

ore 20:00 Panathinaikos Lens

ore 20:00 Santa Coloma Vikingur

ore 20:00 Zrinjski Victoria Guimarares

ore 20:15 Celje Pyunik

ore 20:15 Maribor Djurgarden

ore 20:30 Heidenheim Hacken

ore 20:30 Servette Chelsea

ore 21:00 Betis Kryvbas

ore 21:00 Larne Lincoln Red Imps

ore 21:00 Puskas Academia Fiorentina