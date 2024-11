PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: LE QUOTE SULLE GARE DELLA 4^ GIORNATA

Anche i pronostici Conference League tornano a farci compagnia questa settimana, si giocano infatti le partite della quarta giornata e giovedì 28 novembre ci avvicineremo sensibilmente alla conclusione del girone unico, infatti bisogna ricordare che in questa competizione le partite della prima fase sono solo sei. La classifica che ci si presenta prima di queste sfide è assolutamente corta, ed è normale che sia così: intanto perché coinvolge la bellezza di 36 squadre, poi perché dopo sole tre giornate è difficile che qualcuna sia riuscita a fare il vuoto e infatti troviamo ben sei club al comando a punteggio pieno, tra cui anche il Chelsea.

Non la Fiorentina, che nell’ultimo turno ha sorprendentemente perso contro l’Apoel Nicosia: un incidente di percorso all’interno di una stagione per il momento straordinaria da parte dei viola, che però almeno per quanto riguarda la Conference League devono stare attenti a non tirare troppo la corda, perché giocare il playoff significherebbe avere due partite in più e comunque rischiare. Adesso noi possiamo fare la nostra analisi sulle gare che ci sembrano più interessanti, dunque lanciamoci immediatamente nel viaggio attraverso i pronostici Conference League facendoci aiutare, come di consueto, dalle quote che sono state emesse dai bookmaker.

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: FIORENTINA PAPHOS

Fiorentina Paphos è una partita che potrebbe risultare meno scontata del previsto nel quadro dei pronostici Conference League: sorprendentemente infatti anche i ciprioti hanno due vittorie e una sconfitta e allora possiamo dire che si tratti di un match molto importante per l’ingresso negli ottavi di finale. Certo il calendario influisce, ma va detto che nemmeno la Fiorentina ha dovuto affrontare squadre troppo probanti, e che per l’appunto ha perso contro un non irresistibile Apoel; ad ogni modo qui all’Artemio Franchi è chiaro che il pronostico penda tutto dalla parte dei viola.

La pensa così l’agenzia Snai che ha assegnato alla vittoria della Fiorentina, per la quale puntare sul segno 1, un valore che corrisponde a 1,30 volte la giocata laddove il segno 2 che regola il successo esterno del Paphos vi farebbe guadagnare 7,50 volte l’importo che avrete pensato di investire su questa partita; infine c’è l’eventualità del pareggio identificata dal segno X, se dovesse finire in questo modo il bookmaker in questione vi premierebbe con una vincita corrispondente a 5,25 volte la somma che avrete messo sul piatto.

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: HEIDENHEIM CHELSEA

Grande interesse nell’analizzare Heidenheim Chelsea con i pronostici Conference League: stiamo infatti parlando di due delle sei squadre che sono al comando della classifica a punteggio pieno ma, se per i Blues (reduci dallo scintillante 8-0 al Noah) questo esito era abbastanza scontato, lo stesso non si può dire della compagine tedesca che sta stupendo tutti, sicuramente ha valori superiori ad alcune avversarie ma non era troppo attesa a fare una corsa per provare addirittura a vincere il girone unico, cosa che invece adesso può davvero sognare.

Certamente questa sera il compito non si presenta troppo malleabile, infatti secondo l’agenzia Snai i favori del pronostico vanno al Chelsea la cui vittoria, identificata dal segno 2, vi farebbe guadagnare una somma che equivale a 1,40 volte quanto investito mentre il segno 1, che è l’opzione per l’affermazione dell’Heidenheim, porta in dote con questo bookmaker una vincita che corrisponde a 6,50 volte la cifra messa sul tavolo. L’ipotesi del pareggio, per la quale dovrete puntare sul segno X, ha un valore che ammonta a 4,50 volte la vostra giocata su questa partita.