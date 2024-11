VIDEO CHELSEA NOAH, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stamford Bridge di Londra il Chelsea asfalta il Noah per 8 a 0 come vedremo nelle immagini del video Chelsea Noah con i gol e gli highlights. Nel primo tempo gli armeni sembrano iniziare bene la partita tentando di cogliere di sorpresa i Blues subito in avvio al 3′ con una conclusione di Gregorio ribattuta dal portiere Jorgensen ma i Blues non si lasciano affatto impressionare e rispondono passando in vantaggio al 12′ con il colpo di testa vincente di Adarabioyo, su assist di Enzo Fernandez, oltre a raddoppiare immediatamente al 13′ con il gol siglato da Guiu, sfruttando un errore avversario.

Video Apoel Nicosia Fiorentina (2-1)/ Gol e highlights: crollo dei viola (Conference League, 7 Novembre 2024)

I minuti passano ed i britannici continuano a tenere il piede premuto sull’acceleratore andando a segno con Disasi di testa al 18′ e con Joao Felix al 21′, in entrambi i casi assistiti da Enzo Fernandez. Ci pensano Mudryk al 39′, supportato da Nkunku, e Joao Felix al 41′, completando la doppietta su suggerimento di Disasi, a chiudere la prima frazione con altre due reti.

Risultati Conference League, Classifica/ Diretta gol live score: goleada Chelsea, viola ko (7 novembre 2024)

Nel secondo tempo la storia dell’incontro si ripete ed i londinesi sciupano un altro paio di chances per allungare con Joao Felix al 52′ e soprattutto con la traversa colta al 58′ da Nkunku, il quale segna invece poi al 69′ e nel finale firma pure lui una doppietta al 74′, trasformando il calcio di rigore assegnato con l’aiuto del VAR per un fallo subito da Dewsbury-Hall.

Sotto l’aspetto della disciplina, l’arbitro austriaco Petru Ciochirca ha estratto il cartellino giallo per due volte al fine di ammonire Sangare al 60′ e Cinari al 90’+5′ soltanto tra le file degli ospiti. I tre punti conquistati tra le mura amiche in questa terza giornata del torneo continentale permettono al Chelsea di raggiungere quota 9 nella classifica della Conference League 2024/2025 mentre l’FC Noah non si muove, rimanendo infatti bloccato a 3 punti.

Diretta/ Apoel Nicosia Fiorentina (risultato finale 2-1), primo ko viola (Conference League 7 novembre 2024)

VIDEO CHELSEA NOAH: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS