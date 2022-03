Pronostici Conference League/ Quote e previsioni sulle partite (andata ottavi)

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: L’ANDATA DEGLI OTTAVI

Tornano i pronostici di Conference League, torna la nostra analisi sulle partite della neonata competizione Uefa che, dopo aver vissuto il turno intermedio (o playoff che dir si voglia) ci presenta 8 sfide valide per l’andata degli ottavi di finale. Intanto bisogna dire che alla competizione si riaffaccia la Roma, che avendo vinto il girone non ha giocato il turno precedente; adesso la squadra di José Mourinho disputa la prima delle due gare degli ottavi in trasferta, e dal sorteggio ha pescato il Vitesse che è certamente un’avversaria abbordabile in un torneo nel quale José Mourinho sa di poter arrivare in fondo.

E le altre big della manifestazione? Proveremo a scoprire come andranno le cose sui vari campi, è questo il proposito che ci prefiggiamo con i pronostici di Conference League; vale la pena riferire, nel fare le previsioni e nel leggere le quote previste dai bookmaker, che da quest’anno come ormai ricordiamo la Uefa ha cancellato la regola sui gol in trasferta che dunque non hanno più valore doppio, cosa che magari oggi conta poco ma che nell’economia dei 180 minuti avrà comunque il suo peso specifico. Dunque allacciamoci le cinture per andare alla scoperta dei pronostici di Conference League…

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: VITESSE ROMA

Naturalmente con i pronostici di Conference League partiamo da Vitesse Roma. I giallorossi sono riusciti a vincere il girone saltando il playoff, e tutto sommato si sono ben comportati vincendo quattro partite; certo resta quel doppio confronto contro il Bodo/Glimt che ha lasciato profonde scorie anche sulla gestione del gruppo e ha influito sulle scelte di calciomercato, ma dopo tutto la Roma resta una corazzata di Conference League ed è favorita contro il Vitesse, secondo nel girone alle spalle del Rennes e poi passato dalla rimonta sul Rapid Vienna.

L’agenzia Snai assegna alla vittoria giallorossa, regolata dal segno 2, un valore pari a 1,29 volte la puntata mentre il segno 1 per il successo interno della squadra olandese vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,65 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X, che come sempre identifica l’eventualità del pareggio, con questo bookmaker porta in dote una vincita che equivale a 3,80 volte la vostra puntata.

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: MARSIGLIA BASILEA

Partita sicuramente interessante questa Marsiglia Basilea: l’Olympique è una delle squadre che arrivano dall’Europa League, nel girone della Lazio e del Galatasaray ha ottenuto un terzo posto che è costato la retrocessione in questo torneo e poi è arrivato l’agevole superamento del playoff contro il Qarabag, anche se il reale focus della squadra è la corsa alla qualificazione in Champions League, dove le cose (in Ligue 1 ovviamente) si stanno complicando. Il Basilea, società storica del calcio svizzero ma ora in calo, ha dovuto passare i preliminari per entrare nella fase a gironi di Conference League.

Poi ha ottenuto 14 punti rimanendo imbattuto e precedendo in classifica Qarabag, Omonia Nicosia e Kairat Almaty; un buon passo, ma ora i renani andranno verificati contro un’avversaria più ostica. Che parte favorita secondo le quote della Snai: il segno 1 per la vittoria del Marsiglia vi farebbe infatti guadagnare 1,60 volte la cifra puntata, per contro il segno 2 che regola l’ipotesi dell’affermazione del Basilea porta in dote una vincita pari a 5,25 volte quanto puntato. Il segno X, sul quale puntare per il pareggio, con questo bookmaker ha una vincita che equivale a 3,90 volte l’importo che avrete pensato di investire.

