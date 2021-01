Pronostici Coppa Italia/ Quote e previsioni per gli ottavi (14 gennaio)

PRONOSTICI COPPA ITALIA: LE PARTITE DI OGGI

Si torna ancora in campo per il ricco turno degli ottavi di finale di Coppa Italia e tocca ancora dare un occhio anche ai pronostici che la nostra redazione ha fissato per le partite che ci faranno compagnia anche oggi, giovedì 14 gennaio 2021. Siamo nel vivo di questo turno che vede protagoniste anche le teste di serie, le migliori formazioni del campionato di Serie A: con oggi però esamineremo le quote e le previsioni di appena due partite, considerato che altre due ci attendono solo la prossima settimana, quando con Lazio e Roma chiuderemo il quadro. Pur con poche sfide a farci compagnia, pure siamo impazienti di scoprire che ci riserveranno i pronostici di Coppa Italia segnati dalla nostra redazione: andiamo allora ad esaminare le previsioni sulle sfide odierne.

PRONOSTICO SASSUOLO SPAL

Per i pronostici di Coppa Italia non facciamo fatica a consegnare ai neroverdi, debuttanti in questa fase della manifestazione nazionale, il favore al successo. Pesa infatti per la squadra di De Zerbi il blasone come anche lo storico, visto che finora la squadra estense non ha mai trovato la vittoria nello scontro diretto: pure va detto che la partita non è certo da sottovalutare. Il Sassuolo come la Spal ha messo da parte nell’ultimo periodo risultati positivi e negativi in egual misura e la squadra estense rimane sempre avversario impegnativo nello scontro secco. Sicuramente non mancherà lo spettacolo in campo.

PRONOSTICO ATALANTA CAGLIARI

Alla viglia della sfida per gli ottavi di finale è la Dea la netta favorita per i pronostici di Coppa Italia, ma l’incontro di questa sera si annuncia veramente impegnativo per la squadra di Bergamo. Se infatti la formazione nerazzurra ci appare in ottime condizioni dopo anche il 4-1 segnato contro il Benevento pochi giorni fa, pure ricordiamo che la compagine sarda è squadra ferita e arrabbiata, dopo alcuni risultati veramente negativi (che pure stanno mettendo in dubbio la panchina di Di Francesco). Anzi i sardi vorranno oggi cogliere l’occasione di riscattarsi e di aprire una nuova parentesi positiva per il 2021: Gasperini dovrà dunque fare oggi molta attenzione.



