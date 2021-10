Pronostici Europa League/ Quote e previsioni per le partite (3^ giornata)

I pronostici Europa League tornano oggi, giovedì 21 ottobre, perché sono in programma le partite della terza giornata della fase a gironi, che saranno al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, naturalmente desiderosi di seguire altre partite del torneo calcistico europeo che torna al centro dell’attenzione dopo i primi verdetti maturati nei due turni disputati a settembre, che naturalmente hanno cominciato a chiarire la situazione negli otto gironi e hanno dato notizie agrodolci per Lazio e Napoli.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Europa League e che cosa ci attenderà oggi, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Europa League, con focus in particolare sulle due sfide che vedranno oggi scendere in campo le due squadre italiane, cioè naturalmente Lazio Olympique Marsiglia e Napoli Legia Varsavia, in programma con fischio d’inizio la prima alle ore 18.45 e la seconda alle ore 21.00.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE

LAZIO OLYMPIQUE MARSIGLIA

Lazio Olympique Marsiglia si merita grande attenzione anche in sede di pronostici Europa League, perché potrebbe avere notevole importanza per il futuro europeo dei biancocelesti, che finora hanno perso sul campo del Galatasaray e poi vinto in casa contro la Lokomotiv Mosca, mentre l’Olympique Marsiglia vanta un doppio pareggio. Le gerarchie sono ancora incerte, ma in casa sarebbe fondamentale vincere per avvicinare la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta e la Lazio dunque non deve sbagliare partita.

Le possibilità di conquistare i tre punti sembrano essere molto concrete per la Lazio di Maurizio Sarri, per cui l’agenzia Snai quota a 1,83 il segno 1 in caso di vittoria della formazione capitolina, considerata molto probabile.

NAPOLI LEGIA VARSAVIA

Per quanto riguarda il Napoli, che è atteso dall’impegno contro il Legia Varsavia, dobbiamo dire che il girone degli uomini di Luciano Spalletti si è messo male a causa della sconfitta casalinga al cospetto dello Spartak Mosca, che ha così vanificato l’ottimo pareggio in rimonta sul campo del Leicester. Grande attenzione per il Legia Varsavia, che un po’ a sorpresa è la capolista solitaria del girone, avendo battuto finora sia i russi sia gli inglesi, dunque il Napoli avrebbe estremo bisogno di cogliere la prima vittoria europea stagionale.

Il pronostico si annuncia comunque favorevole al Napoli, che sicuramente ha le qualità tecniche per battere il Legia, nonostante la classifica dica altro. L’agenzia Snai è molto fiduciosa in tal senso e quota il segno 1 ad appena 1,15.

