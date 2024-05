Pronostici Atalanta Bayer Leverkusen, finale Europa League/ Le quote per le scommesse (22 maggio 2024)

PRONOSTICI ATALANTA BAYER LEVERKUSEN: TEDESCHI SUPER FAVORITI

Manca sempre meno all’inizio della diretta Atalanta Bayer Leverkusen e andiamo a vedere i pronostici La domanda che tutti si fanno è se i bergamaschi riusciranno a interrompere l’impressionante ruolino di marcia dei tedeschi, arrivati a 51 partite su 51 senza perdere. Eppure paradossalmente, se dovesse perdere le prossime due, passerebbe da tre possibili trofei ad un solo. Questo poiché davanti a sé, Xabi Alonso ha solamente più la finale di Europa League e della Coppa di Germania.

DIRETTA ATALANTA BAYER LEVERKUSEN/ video streaming Rai 1: precedenti confortanti! (finale Europa League 2024)

Per quanto riguarda le quote per le scommesse, prima di fare qualsiasi considerazione, dobbiamo andare a vedere l’antepost “Vincente trofeo“: il successo bergamasco è dato a tre volte la posta in palio mentre il double Bundesliga-Europa League delle Aspirine è quotato 1.40. Insomma, l’inerzia sembra essere dalla parte dei tedeschi. Più alte in quanto includono il segno X nei 90′ a 3.75 i segni 1 (4.20) e 2 (1.83). In ogni caso, stiamo parlando di una partita estremamente dalla parte del Bayer. Per farci un’idea, le quote della Champions League vedono il Real Madrid vincente a 1.30, solamente 0.10 in meno rispetto al Bayer Leverkusen.

Atalanta in finale di Europa League, il cammino/ Dalla beffa col PSG ai successi ad Anfield (22 maggio 2024)

PRONOSTICI ATALANTA BAYER LEVERKUSEN: GOL, OVER 2.5 E AFFINI

Se invece volete scommettere altri esiti che non siano a favore di una squadra o dell’altra, si può sempre ripiegare su Gol o No Gol ovvero se entrambe le squadre andranno a segno o se sarà al massimo una delle due. Se andiamo ad analizzare le ultime 10 finali dell’Europa League, 7 sono finite con almeno due reti a testa prima dei supplementari.

Perfetta parità invece per Over/Under 2.5 quindi più o meno di due reti e mezzo, con le ultime tre finali finite tutte ai calci di rigore dopo il risultato di 1-1 dopo i tempi supplementari. L’ultima finale poco equilibrata è stata quella del 2018/2019 terminata 4-1 per il Chelsea di Sarri sul’Arsenal.

Pronostico Atalanta Bayer Leverkusen/ Sonetti: "Dea, puoi vincere la finale di Europa League"! (esclusiva)

ATALANTA BAYER LEVERKUSEN: MARCATORI E GIOCATE STATISTICHE

Un’altra giocata gettonatissima è quella del marcatore. Chi segnerà nella notte di Dublno che consegnerà alla storia una di queste squadra? I favoriti da una parte e dall’altra sono preso detto: Victor Boniface per i tedeschi a 2.20, Gianluca Scamacca per i bergamaschi a 3.75. I meno quotati, ma sicuramente interessanti sono Wirtz a 4 e Lookman a 4.33.

Per chi vuole fare giocate più statistiche, ecco il capitolo ideale: bet365 quota, non considerando i supplementari, la soglia 9.5 tiri in porta con Over a 1.72 e Under a 2. Per quanto riguarda i tiri generali parliamo di 26.5, over 10.5 della Dea a 1.90 e over 15.5 delle Aspirine a 1.83. Entrambe hanno la soglia di 1.5 fuorigioco, Over a 1.72 e Under a 2.

© RIPRODUZIONE RISERVATA